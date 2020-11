Manfredonia sul TG1: appello nuovi poveri alla Caritas

Manfredonia, 24 novembre 2020. Gli effetti collaterali dell’ondata del coronavirus stanno portando un crescente aumento della povertà degli italiani. Sono sempre più i poveri che si rivolgono alla Caritas per richiedere del cibo. Nel corso del Tg1 di questa sera, l’inviato Lorenzo Santorelli, da Manfredonia, ha parlato della riuscita iniziativa “RiStoBene”. A condurla è la Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che provvede a pagare direttamente i ristoranti e le pizzerie, in difficoltà dopo le restrizioni del Dpcm. A loro volta, come un servizio mensa, dovranno garantire i pranzi completi per chi ne avesse bisogno.

Articolo di Valerio Agricola