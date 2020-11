Il mondo del trading online attira sempre più attenzioni e sono sempre di più quelli si avvicinano a questo business incuriositi dalle sue potenzialità di guadagno e dalla sua, almeno apparente, facilità d’accesso. Investire in Borsa infatti non può certo essere considerato un passatempo a cui dedicarsi con superficialità e oltre a richiedere un’ottima preparazione, comporta anche rischi potenzialmente non indifferenti.

Chi tenta di approcciarsi al trading online si pone giustamente molte domande, perché i segreti del mestiere sono davvero molti ed altrettante le skills da fare proprie. Una tra tutte però è la domanda che affolla la mente dei trader novizi: quanto investire, quando si decide di fare trading online? Capire quanto capitale è concretamente necessario per iniziare a fare trading è infatti una delle questioni più scottanti. Cerchiamo di capire meglio quali sono le variabili da considerare per poter dare una risposta al quesito.

Valutazioni preliminari

Quando si ha l’obiettivo di diventare un trader professionista, è importante sapere che una delle competenze fondamentali di chi riesce ad avere successo in questa professione è la spiccata capacità di gestione dei propri capitali, fuori e dentro il settore del trading.

Una buona educazione finanziaria ed una gestione smart del proprio denaro è alla base di ogni percorso professionale, e lo è specialmente quando esso comporta investimenti rischiosi e speculazioni in Borsa. Prima di chiedersi quando denaro occorre per fare trading online, è indispensabile chiarire la propria reale capacità di money management, oltre che un altro aspetto chiave: la definizione del rischio che si è disposti ad accettare, intraprendendo questo percorso.

È chiaro che quanto budget dedicare al trading online, dipende da più ampie valutazioni economiche personali e non può avere una risposta netta e valida per chiunque. Inoltre, il settore del trading è ampio ed articolato, e comporta una vasta gamma di sottotipologie di investimento dalle caratteristiche molto diverse tra loro: un day trader avrà necessità diverse da uno swing trader, differenti da quelle di chi si occupa di trading di lungo termine e così via.

Una buona idea per iniziare a definire quanto capitale investire nel trading online, è fare chiarezza su che tipo di trader si desidera diventare e quali sono gli obiettivi ai quali si vuole puntare.

Quanti soldi servono per fare trading online?

La risposta a questa domanda è, come già visto, “dipende”: abbastanza da ottenere il rendimento che ci si aspetta da questa professione, applicando tutte le best practice di un intelligente money management.

In ogni caso, uno dei punti principali da stabilire quando ci si affaccia al trading online, è il capitale iniziale da incanalare del business. Dato che quando si inizia a fare trading, l’obiettivo principale è quello di generare profitti soddisfacenti o buoni ritorni dagli investimenti, è chiaro che investire somme minime porterà nella pratica a risultati diversi da quelli che potrebbe generare entrare nel settore con grandi disponibilità di capitali.

Esistono broker che permettono di aprire conti e operare anche con somme irrisorie come 25 €, per dare modo a chiunque di sperimentare le regole del trading, ma è palese che fare trading online con somme molto basse non può portare certo a diventare miliardari.

Iniziare la strada da trader investendo piccole cifre è comunque un ottimo modo per prendere confidenza con questo complesso universo e capirne le logiche e le strategie.

Ad esempio, dopo aver testato il campo attraverso conti demo (virtuali) offerti dalle principali piattaforme di trading online, è possibile entrare realmente sui mercati con somme minime, per avere l’opportunità di fare esperienza di ogni aspetto del trading, anche della sua componente psicologica, a dir poco cruciale.

I broker: depositi e leva finanziaria

Sono numerosi oggi i brokers disponibili, che forniscono un buon supporto all’attività dei trader. Pur essendo accomunati dalle stesse caratteristiche basilari, ogni broker ha peculiarità specifiche e richiede ad esempio differenti somme come deposito minimo per iniziare ad operare sulla propria piattaforma.

Tale deposito può variare di molto da broker a broker, ed in funzione dello specifico mercato nel quale esso opera. In ogni caso, molte piattaforme che consentono di cominciare con un capitale basso offrono generalmente un’elevata leva finanziaria.

Cosa si intende? La leva finanziaria è un complesso strumento messo a disposizione dai brokers che, semplificando, permette ai traders di aumentare la dimensione di ogni operazione che compiono, moltiplicando in concreto i propri guadagni oltre le reali possibilità finanziarie. Anche con un modesto investimento iniziale è quindi possibile moltiplicare i propri profitti. La leva finanziaria è però un’arma a doppio taglio, poiché moltiplica sia i profitti che le perdite e va usata con estrema prudenza.

Quando si inizia a fare trading con bassi capitali è sicuramente interessante potersi avvalere di un broker che offra una leva elevata, ma è anche assolutamente fondamentale ricordarsi un altro concetto base: per fare trading online in maniera sicura e proficua è determinante selezionare solamente i broker più affidabili e le migliori app di trading online.

Sia per essere sicuri di operare con software efficienti, veloci ed intuitivi, che possano essere un reale plus per la carriera da trader, sia per essere certi di mettersi nelle mani di società regolamentate ed in possesso delle necessarie certificazioni.

Investimento sulla formazione

Uno dei costi da considerare per capire quanto investire quando si decide di fare trading online è sicuramente il budget da dedicare alla formazione. Spesso ignorato, questo costo è invece uno dei più importanti, poiché altrettanto importante è, nel trading, una corretta preparazione.

Ogni centesimo investito in corsi di formazione, libri di settore, workshops, eventi, incontri e consulenze mirate è un centesimo ben speso. Fortunatamente comunque i migliori brokers mettono a disposizione sulle loro piattaforme interessante materiale didattico come ebooks o guide ed organizzano inoltre periodici incontri con esperti, online ed offline.

Diversificazione del rischio

Da tenere sempre bene a mente quando si inizia ad occuparsi di trading online è il concetto di rischio. Fondamentalmente, per avere un buon controllo del rischio nella propria vita da trader è necessario seguire due regole d’oro. Innanzitutto ricordarsi di investire sempre solamente una parte del proprio capitale totale in questo business, in cui successi e fallimenti sono all’ordine del giorno.

In seconda battuta, per operare in maniera smart è suggerito non impegnare mai più del 3-5% dell’intero importo del proprio account su ogni singola operazione: asset il più possibile diversificati andranno così a comporre un portafoglio sufficientemente equilibrato. (nota stampa)