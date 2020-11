Sicurezza in rete: la VPN è la soluzione

Il tema della sicurezza in rete è sempre più centrale nella nostra società. Non a caso sempre più spesso sentiamo parlare di dati sensibili, di possibili soluzioni (scopri vpn cos’è) e di tutte quelle attività che si possono fare per stare alla larga dai rischi della rete.

Ma procediamo con ordine e parliamo prima della questione dei rischi della rete. Secondo recenti statistiche solo nel 2019 quelli classificati come “gravi” sono stati 1.670, in media uno ogni 5 ore, il 7% in più rispetto all’anno precedente e il 91,2% in più rispetto a cinque anni prima. Un quarto degli attacchi è stato portato in parallelo verso “bersagli multipli”: in un anno sono cresciuti del 91,5% gli attacchi a servizi online e del 17% quelli alla sanità. Aumento esponenziale (+81,9%) anche per le tecniche di “phishing” e “social engineering”. Ed ancora, secondo gli esperti il Cybercrime è stato nel 2019 la principale causa di attacchi gravi: l’83% è perpetrato con l’obiettivo di estorcere denaro alle vittime. In particolare, lo scorso anno gli esperti Clusit hanno registrato il numero di attacchi di cybercrime più elevato degli ultimi 9 anni, con una crescita del 162% rispetto al 2014 e del 12,3% rispetto al 2018. Restano sostanzialmente stabili gli attacchi gravi riferibili ad attività di “cyber espionage” – lo spionaggio cibernetico (+0,5% rispetto al 2018), che rappresentano la causa del 12% degli attacchi gravi nel 2019; diminuiscono quelli appartenenti alla categoria “cyber warfare” – la guerra delle informazioni (-37,5%), che costituisce il 2% del totale degli attacchi. Insieme, “cyber espionage” e “cyber warfare” sono però classificabili con una gravità più alta della media.

I modi per attaccare gli utenti sono diversi. Secondo gli esperti gli attacchi malware rappresentano il 44% dei casi. Questa tecnica è in crescita del 24,8% rispetto allo scorso anno ma i ransomware – tipologia di malware che limita l’accesso del dispositivo infettato, richiedendo un riscatto – rappresentano quasi la metà del totale di questa tecnica (il 46%, in crescita del 21% rispetto al 2018). Le tecniche di “phishing” e “social engineering” segnano invece un +81,9% rispetto al 2018, arrivando a rappresentare il 17% del totale.

Una quota crescente di questi attacchi basati su phishing si riferisce, evidenziano gli esperti Clusit, a “Bec scams”, ovvero frodi via email che colpiscono in maniera specifica le organizzazioni con l’obiettivo di infliggere danni economici, con impatto spesso notevole. Tutte le altre tipologie di tecniche di attacco sommate rappresentano nel 2019 solo il 12,3% del totale.

Come difendersi?

Per difendersi da tutti quelli che sono i rischi della rete è possibile utilizzare una rete VPN, ossia una rete privata virtuale. Si tratta di reti che utilizzano la crittografia ed un tunneling per proteggere tutti i dati relativi alla nostra connessione quando ci colleghiamo ad internet.

Le VPN vengono utilizzate soprattutto in ambito aziendale, soprattutto in caso di reti condivise. All’interno di una azienda la rete è sempre controllata dai server centrali, che sono dotati di software avanzati e in generale meccanismi avanzati per la gestione ed il controllo di traffico dati, creando una VPN aziendale al sicuro da ogni minaccia. Questo non può essere riprodotto ugualmente per quanto riguarda il lavoro da remoto, soprattutto agli inizi, anche se nel tempo le aziende si sono attrezzate.

Il modo più efficace e veloce per mettere una pezza alle reti condivise e poco sicure è “chiudere” la propria connessione ad accessi esterni, e il modo più veloce ed efficace per farlo è con l’utilizzo di una VPN. Di solito le aziende si dotano di una VPN e la fanno utilizzare ai propri dipendenti, se non fosse così è comunque consigliabile utilizzarla quando si lavora in smart working.

Grazie a queste reti, infatti, i nostri dati sono difficilmente rintracciabili. Oltretutto, in generale, le reti domestiche sono ovviamente meno sicure rispetto alle reti aziendali. Per loro natura le reti pubbliche sono molto grandi e complesse e per quanto gli internet service provider pongano un focus sulla sicurezza non la mettono mai come primo obiettivo, in quanto per l’utente è molto più importante la velocità e la reattività della rete. Infatti nei computer domestici la sicurezza è demandata ai software sui PC, che sono ormai preinstallati.

Con tutti questi vantaggi diventa palese il vantaggio di utilizzare una rete vnp in grado di proteggere i nostri dati e di consentirci di lavorare in totale sicurezza in qualsiasi luogo. (nota stampa)