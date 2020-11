Telegrammi e lettere: sono passati di moda? Quando è appropriato un telegramma

Il telegramma, si sa, è un mezzo di comunicazione che viene utilizzato principalmente per le occasioni speciali ed uniche che avvengono nella vita delle persone che conosciamo. Benché la sua invenzione sia avvenuta più di un secolo fa, questo metodo di comunicazione continua ad essere molto utilizzato anche nei tempi odierni.

L’avvento di mezzi di comunicazione più rapidi e veloci come le e-mail o i messaggi istantanei potrebbero spingere alcuni a chiedersi quale sia la necessità di pagare per mandare un messaggio. La risposta è nella freddezza legata a queste tipologie di comunicazione rispetto all’importanza di un determinato evento, che si tratti di avvenimento felice come il matrimonio di un amico o di un familiare, o triste, come la morte di qualcuno.

Il telegramma infatti ha il vantaggio di essere stampato su carta e conservato, per ricordare il fatto che in un certo senso anche noi siamo stati vicini al destinatario in quel giorno particolare. In più, esso può essere inviato in qualsiasi momento, 24 h su 24, raggiungendo il destinatario molto spesso nello stesso giorno in cui l’abbiamo inviato.

Una volta, l’unico modo per spedire un telegramma era quello di recarsi all’ufficio postale, presumibilmente con una lunga fila ad attenderci.

Oggi, grazie al servizio offerto dagli uffici postali online, è possibile mandare un telegramma senza busta comodamente da casa propria. Avremo semplicemente bisogno di un computer o di un tablet o di una connessione ad internet, e di cinque minuti del nostro tempo.

In alternativa possiamo inviare un telegramma telefonico. Questi metodi semplici e veloci ci consentono anche di risparmiare rispetto all’invio di un telegramma diretto.

Il costo del telegramma dipenderà dalla quantità di parole che dovremo inserire. Potremo così scrivere il nostro messaggio in piena tranquillità, premurandoci di scegliere le parole più adatte ad esprimere i nostri sentimenti e la nostra vicinanza al destinatario.

Un altro vantaggio offerto dall’ufficio postale online LetteraSenzaBusta è la possibilità di scegliere tra diverse formule di messaggi quello più adatto alla circostanza e che più ci piace. In alcune situazioni potrebbe non essere infatti facile trovare le parole più consone, e la presenza di frasi comunemente utilizzate ci può dare l’ispirazione giusta.

Il telegramma è pertanto il modo più veloce per far giungere i nostri auguri o le nostre condoglianze ad una persona lontana.

I vantaggi di una lettera

Successivamente, se il nostro rapporto con la persona è tale da richiederlo, possiamo affidare i nostri sentimenti ad una lettera più corposa.

Scrivere una lettera nei nostri giorni può sembrare qualcosa di datato, ma rimane assolutamente appropriata in alcune circostanze. Innanzitutto perché ci dà la possibilità di scegliere con cura le parole, che possono arrivare al cuore del lettore.

In secondo luogo, essa può essere conservata e riletta anche in futuro, regalando al lettore le stesse emozioni di quando la si è ricevuta.

E poi, una lettera non si lascia vincere dalle emozioni, consentendoci di dire anche quello che ci verrebbe difficile in una conversazione di persona o al telefono. (NOTA STAMPA)