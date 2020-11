Tutta Cagnano si illumina per il Natale. L’8 dicembre l’iniziativa “Luci di Speranza”

Cagnano Varano, 24 novembre 2020. Una vera e propria esperienza emozionale, l’iniziativa “Luci di Speranza” che coinvolgerà tutta la cittadinanza di Cagnano Varano il prossimo 8 dicembre alle ore 19:00. Nonostante si prospetta un Natale diverso per quest’anno, questa iniziativa infonderà un grande messaggio di speranza e di condivisione, con la voglia di rinascere dopo questa emergenza sanitaria.

Il sindaco Michele Di Pumpo, in un comunicato sul proprio profilo Facebook, ha voluto descrivere al meglio questa splendida iniziativa: Si avvicina il periodo natalizio un momento di gioia per grandi e piccini. Questo #Natale chiede ad ognuno di noi delle rinunce importanti, non solo materiali, ma noi crediamo fortemente che mai come quest’anno ci sia bisogno di ritrovare il nostro senso di #comunità e di renderlo simbolico, seppur con piccoli gesti. Ci ricorderebbe quanto dare tutti insieme il proprio contributo può aiutarci a non dimenticare lo spirito di vera condivisione che rende speciale il Natale ed è ancor più importante in questo particolare e difficile periodo. Vogliamo per questo proporvi l’iniziativa #LuciDiSperanza2020. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini ad addobbare con luci o decorazioni i balconi delle proprie abitazioni che accenderemo tutti insieme l’8 Dicembre alle ore 19.00. All’iniziativa potranno aderire anche tutte le attività commerciali, installando al proprio ingresso una damigiana o altro contenitore in vetro con all’interno delle lucine.

La luce è da sempre associata alla #speranza e alla #rinascita e vogliamo per questo, stringerci in un abbraccio comunitario condividendo insieme questo momento, per darci forza l’uno con l’altro, pregando con forza che questo periodo così buio possa terminare al più presto.Ringraziamo quanti vorranno condividere questa iniziativa con noi rendendo il nostro caro paese più luminoso e splendente che mai, come ci auguriamo che sia il futuro di tutti noi!

Assessore alla Cultura Michele Coccia.

Il Sindaco Michele Di Pumpo

Articolo di Valerio Agricola