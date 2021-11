Bordo al veleno “Questo è il momento dei frustrati. Fatevi curare”

Un consiglio gratuito: fatevi curare. Per quanto mi riguarda, sono pronto a discutere di politica e di questi anni a viso aperto. L’ho già fatto in diverse occasioni pubbliche, assumendomi sempre le mie responsabilità. E posso pure rifarlo, se necessario. Tanto io non scappo. E neanche mi metto di lato. Questa soddisfazione non l’avrete mai. Quello che penso, continuerò a dirlo in faccia. A chiunque. Come ho sempre fatto. Io sono libero, a differenza di tanti di voi. Basta allora con il dileggio, le volgarità, i giudizi superficiali e la confusione sulla storia di questi anni e le responsabilità politiche, amministrative e personali dei singoli protagonisti. La campagna elettorale è finita. Basta parlare di noi. Chi ha vinto cominci a governare”.