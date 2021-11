San Giovanni Rotondo (Foggia), 24/11/2021 – (ilfattodelgargano) Il camionista si è sentito male all’improvviso e, prima del decesso, malgrado in galleria, è riuscito ad accostare evitando conseguenze peggiori. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, l’autista ha avuto un malore mentre era alla guida del suo mezzo in A14 al confine tra l’Abruzzo e le Marche, all’interno della galleria Monterenzo, tra le uscite di San Benedetto e Grottammare in direzione Nord intorno alle 10.

Il conducente Pasquale Siena, 57 anni di San Giovanni Rotondo, ha dedicato gli ultimi attimi della sua vita al tentativo disperato e perfettamente riuscito, di non generare conseguenze dannose per gli altri utenti dell’autostrada, visto che è riuscito ad accostare il camion evitando che i veicoli sopraggiunti lo tamponassero. Prova ne sia che il sito ufficiale di Autostrade parlava semplicemente di “veicolo in avaria”. (ilfattodelgargano)