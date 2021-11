Bari, 24/11/2021 – (repubblica) Puglia, l’assessore Massimo Bray pronto a lasciare: “Motivi personali”. Dopo Lopalco nuova scossa in Regione. L’assessore alla Cultura in uscita ma in questo caso non c’è rottura con il governatore Michele Emiliano, come avvenuto invece per l’addio dell’epidemiologo. Grassi in pole position per la successione.