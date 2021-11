Falsi annunci case vacanze, denunciati due foggiani per truffa

(rete8.it) –

L’episodio risale al 13 agosto. La casa vacanza fronte mare a Francavilla al Mare, pubblicizzata su Market-place di Facebook, si rilevava essere un falso annuncio. I due truffatori avevano inserito l’annuncio fasullo, inserendo foto di un immobile, a prezzo vantaggioso, incassando i soldi della caparra per poi sparire nel nulla. La vittima si è reso conto del raggiro soltanto all’arrivo davanti all’abitazione, il cui indirizzo gli è stato fornito all’atto della prenotazione. Una volta sul posto con grande stupore ha constatato che i proprietari erano ignari dell’intera vicenda. Alla famiglia truffata, oltre al danno subito, non è restato che tornare indietro, non riuscendo a reperire altri analoghi alloggi a causa dell’elevata affluenza turistica nella località marina da loro scelta. I Militari del Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare hanno rintracciato il numero di conto corrente bancario su cui erano confluiti i pagamenti che hanno permesso di individuare i responsabili.

Mentre un 42enne di Pescara ed una 23enne di Montesilvano sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per tentato furto aggravato in concorso. Gli eventi risalgono alla notte del 29 giugno scorso. L’uomo e la giovane donna, in sella ad uno scooter, si sono recati in un negozio in centro città e, dopo aver estratto un arnese da scasso, hanno forzato alcune macchinette presenti con l’obiettivo di prelevare il denaro contante. I due giovani però sono stati disturbati dall’arrivo di alcuni passanti. Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, hanno permesso di individuare i responsabili. Ciò è stato possibile grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona. (rete8.it)