Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 10,00 presso la Sala Convegni Hotel Ristorante "La Gamma D'oro" di Paglierelle frazione di Petilia Policastro (Kr) si terrà un incontro pubblico per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne organizzato dal Progetto di Vita con la collaborazione del Comune di Petilia Policastro (Kr).

La violenza sulle donne è un problema di tutti, non solo delle vittime. Ogni anno tante donne vengono uccise o maltrattate solo per il fatto di essere donna e questo riflette, come in uno specchio, la nostra società dove il rispetto per la donna non è un’abitudine. La violenza alla quale assistiamo quotidianamente è inaccettabile, i diritti e i doveri si oscurano perché non sono più fondati sul reciproco riconoscimento di parità. Purtroppo, la pandemia ha accentuato la violenza che spesso si consuma fra le mura domestiche e non possiamo continuare ad essere ciechi dinanzi a tutto ciò. Educare i nostri bambini e i nostri ragazzi alla parità di genere è fondamentale per prevenire forme di maltrattamenti che annullano psicologicamente, fisicamente e che in alcuni casi portano al femminicidio.

I nostri ragazzi devono imparare il rispetto delle persone, della legalità, della democrazia, della libertà. La cultura ci salva dalla violenza costruendo una società sana e “pulita” dalla violenza e dal pregiudizio, affinché le donne non abbiamo più paura e possano affermarsi come “persone”.

Lea Garofalo, donna coraggiosa che ha perso la vita per la verità per mano della ndrangheta, uccisa il 24 novembre 2009, Giusy Potenza, uccisa all’età di 15 anni il 12 novembre del 2004 a Manfredonia (FG), appena adolescente uccisa per mano di un uomo. Ricordiamo Lea e Giusy e le tante donne barbaramente uccise e maltrattate. Dobbiamo essere “sentinelle” per tutte quelle donne che richiedono aiuto senza parlare, che parlano con i loro silenzi abbassando lo sguardo, senza mai giudicarle, ma accompagnarle alla denuncia che non è facile. La presenza dello Stato deve essere fondamentale in questo percorso.

Non esiste tempesta emotiva, gelosia, tradimento, mancanza o modo di vestire, che possa anche minimamente “giustificare” un gesto abominevole come quello compiuto da chi muove un solo dito contro una donna. Non dimentichiamo che “quella” donna uccisa o maltrattata potrebbe essere nostra madre, nostra figlia, nostra sorella. Non giriamoci dall’altra parte.

