Il manfredoniano Marco Cellucci tra i 50 account TikTok più seguiti in Italia nel 2021

Manfredonia (Foggia), 24/11/2021 – Il manfredoniano Marco Cellucci è tra i 50 account TikTok più seguiti in Italia 2021. (fonte)



Alla data del 24/11/2021 Marco vanta ben 5,4 milioni di follower, 534,7 milioni di likes e occupa la posizione 14.

Marco è nato in Puglia precisamente a Manfredonia il 4 Giugno del 2002 ed ha 19 anni. Il suo segno zodiacale sono i gemelli. Al momento abita nel Lazio nella città di Sora. La sua altezza è di 1.70 metri, il peso non è noto. Il giovane ha dei capelli ricciolini che fanno impazzire le ragazze, i suoi occhi sono marroni ed ha le labbra carnose.

Famiglia e carriera di Marco Cellucci.

Il ragazzo è molto attaccato alla sua famiglia, i suoi genitori si chiamano Anna e José Francisco Cellucci ed ha un fratello maggiore di nome Francesco, il quale a volte partecipa ai video di Marco. Fin da bambino ha sempre adorato il mondo del web e nel 2014 ha aperto il suo canale Youtube. A seguire si è dato da fare con i video su TikTok ed ha conquistato quasi 6 milioni di follower! Ecco il suo account ufficiale:

Nel 2018 è uscito dal gruppo di creators chiamato “The Crew”, dove hanno preso parte anche la nota Iris Ferrari e Sofia Rive. I ragazzi hanno detto che questa separazione è stata dovuta ai loro impegni ma i fan più attenti hanno notato che hanno smesso di seguirsi su Instagram.

Sempre lo stesso anno Marco ha pubblicato il suo libro “Tutto si può ballare: la mia vita a tempo di musica” dove racconta ai lettori i suoi ricordi e le sue emozioni, ma non solo, da anche dei consigli per emergere nel mondo dei social media e per creare delle coreografie di successo.