Il neo sindaco Rotice in lacrime indossando la fascia: “Subito al lavoro”

Manfredonia (Foggia), 24/11/2021- “Impossibile trattenere le lacrime. La grandissima emozione di indossare la fascia di sindaco della mia città ha preso il sopravvento. Grazie Manfredonia. Subito al lavoro per far ripartire la macchina amministrativa, trovare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e dare seguito al nostro programma di governo.

Dopo l’istituzionale cerimonia di insediamento nell’Aula Consiliare – ringrazio la cittadinanza per l’accorata partecipazione ed il supporto in una giornata così importante – ho voluto subito farmi accompagnare dal Segretario Generale Antonella Cambio alla conoscenza degli uffici Palazzo di Città e dei dipendenti per entrare nel vivo della fase operativa delle attività amministrative”.

Lo riporta il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.