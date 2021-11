Inner Wheel Foggia, domani giornata in ricordo donne vittime di violenza

Statoquotidiano.it, Foggia, 24 novembre 2021. “L’inner Wheel club di Foggia, al fine di sensibilizzare la collettività, ha deciso di organizzare un flash mob in ricordo di queste donne”. A riportarlo in una nota è la Presidente Irene Bonassisa.

“Tutte insieme ci recheremo in piazza Libertà, ove l ‘anno scorso è stata collocato dal club un basso rilievo proprio in ricordo di queste donne, per un minuto di silenzio, una preghiera, rivolto a quelle donne, madri, mogli o figlie, vittime di violenza che non hanno avuto la possibilità di difendersi o denunciare i loro aguzzini, troppo spesso uomini mariti, a cui hanno dedicato tutto il loro amore”.

“Ecco che l’inner wheel attraverso un gesto simbolico vuole DIRE NO contro la violenza e incitare le donne a non abbassare mai la testa e a denunciare al primo schiaffo, o alle prime minacce ricevute”.

“I dati sono allarmanti ; nel 2020 le donne vittime di violenza verbale, fisica sono state 3762. I femminicidi raddoppiati rispetto ai mesi precedenti. 89 vittime al giorno di reati di genere …. solo in italia!”

“Una vera piaga sociale, un’emergenza mondiale a cui noi non possiamo rimanere indifferenti. Dobbiamo sostenere queste donne, aiutarle a denunciare, prima ancora di diventare un numero tristemente famoso accanto agli altri nomi di donne vittime di femminicidio”.

“Ecco che l’inner Wheel con la presidente Irene Bonassisa con alcune socie, alla presenza di alcune classe della scuola Murialdo, accompagnate dalla prof.sse Mariana Iannantuoni e Marica Marinaccio oggi dicono con coraggio e a gran voce NO ALLA VIOLENZA!”

“Tanta strada è stata fatta ma tanta se ne deve ancora fare per essere accanto a queste donne per aiutarle a denunciare. Ma l’impegno dell’Inner Wheel deve essere soprattutto rivolto alla ” prevenzione” sulla violenza; Agire sui ragazzi e ragazze, perno essenziale del nostro immediato futuro affinche attraverso l’esempio in famiglia , ma anche attraverso il “sapere ” della cultura possano in futuro regalare fiori alle proprie amate accompagnate dal rispetto, libertà e dignità femminile. Questo l ‘impegno dell’ INNER WHEEL Club di Foggia”, conclude la Presidente Bonassisa.