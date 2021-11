Lovecchio: “Approvato medico per i senzatetto nel giorno della morte di Ibra”

Foggia, 24/11/2021 – “Nei giorni in cui ci ha lasciato il povero Ibra, un senza fissa dimora oramai adottato e benvoluto dai foggiani e la cui scomparsa mi ha oltremodo turbato, nella mia Puglia – ironia della sorte – si vede uno spiraglio di luce. Devo condividere con entusiasmo, infatti, la decisione del Consiglio Regionale Pugliese, che ha consentito all’unanimità l’applicazione di una proposta di legge che prevede “l’iscrizione dei senza fissa dimora nelle liste degli assistiti delle Asl regionali”.

Soltanto la mia Foggia conta circa un centinaio di cittadini senza fissa dimora. Quest’innovazione pugliese è importante anzitutto dal punto di vista sociale ed umano, visto che giunge con l’inverno alle porte e in piena pandemia. Moltissime persone costrette in strada per svariati motivi avranno un medico di base e la medesima dignità di qualsiasi altro concittadino di questo territorio. Da parlamentare e vicepresidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati non posso non pensare, inoltre, ad un risvolto economico positivo: chi fino ad ora non potesse usufruire del medico di base, era costretto ad accedere ai soli servizi di Pronto Soccorso, il cui costo è stimato mediamente per singolo intervento sui 250 euro, con punte addirittura di 400 euro.

Il costo di un medico di Medicina Generale per ogni paziente è di circa 80 euro l’anno, dunque il risparmio è notevole. Dato che l’art. 32 della nostra Costituzione definisce espressamente la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti, sono contento che finalmente ogni cittadino di Puglia abbia la possibilità di essere curato, in quanto (finalmente) riconosciuto come legittimo utente di un pubblico servizio”.