“Luci del Golfo”: delirio in centro, Manfredonia diventa “invidiata” sui social

Manfredonia (Foggia), 24/11/2021 – Da sabato sera, in occasione dell’accensione ufficiale, “Luci nel Golfo” ha fatto registrare immediatamente un vero e proprio boom di visitatori e di condivisioni social. Domenica scorsa si è verificato un delirio nel traffico del lungomare e in tutta zona Castello. Si assisteva persino a passeggeri inviati rapidamente a occupare i pochi parcheggi che miracolosamente si liberavano. La vera consacrazione è avvenuta con le condivisioni su tutti i social, Instagram e Facebook in primis, e la foto nel Fossato del Castello è diventata un must da conquistare a qualunque costo. Anche aspettando per lunghe file all’ingresso dei varchi.

“In questi giorni si parla molto delle luminarie ed addobbi natalizi di Manfredonia mettendo in risalto l’incapacità del nostro Comune di fare altrettanto” scrive Francesco su un gruppo “San Giovanni Rotondo insieme si può”. “Luminarie di Manfredonia volute dai commercianti e non dal Comune. Manfredonia penso che non abbia bisogno di pubblicizzare il suo paese tant’è vero che noi stessi affolliamo le strade di Manfredonia anche in periodi diversi perché il nostro paese è un mortorio. Chi dovrebbe darsi una mossa è il nostro paese che tra non molto scomparirà anche da Google Maps.

Mi auguro che si conservi almeno la magia e lo spirito del Natale in questo paese ove la fa da padrona l’invidia e l’arroganza che non fanno altro che ledere l’immagine del nostro paese. Nella vita bisogna mettersi sempre in gioco per realizzare qualcosa e Manfredonia ci crede e lo sta facendo mentre a noi non resta che guardare ed ammirare ripudiando sempre più il nostro paese”.

E ancora: “No, non è ad Andria. Ad Andria il Natale comincerà il 20 gennaio se vanno di questo passo. Ma come si fa a far scadere un avviso pubblico a fine novembre? Come si può pensare una cosa del genere? Si, ma solo se i “Progetti” si intendano già approvati. Allora si!”.