Calcio: il Como vince contro il Perugia grazie a Tommaso Arrigoni, mentre la Sudtirol pareggia con il Benevento

Nelle due partite di Serie B che si sono svolte nella giornata di Domenica dunque, c’è una vittoria ed un pareggio. La squadra di Fabio Cannavaro cerca ancora di vincere ma non ce la fa, mentre il Como ne esce vittorioso dopo tre pareggi e 4 sconfitte grazie al gol di Tommaso Arrigoni, portandosi a casa tre punti, per la Sudtirol invece, 11 punti conquistati in 5 sfide.

La partita Como-Perugia

Un inizio piuttosto con pieno ritmo ed equilibrio, dove subito prende l'iniziativa il calciatore Alex Blanco che ha il controllo del pallone che tira sulla sinistra servendo l'ex Lucchese che con un cross forte e soprattutto preciso cerca la rete Tommaso Arrigoni riesce bene a deviare sotto la porta e segna il suo gol. Nel primo tempo dunque, non accade molto, tutto svolto più che altro con passaggi di palla ma nessun'altra rete. A quel punto arrivano i cambi, il tecnico Moreno Longo inserisce in campo Patrick Cutrone e Jacopo Da Riva, mentre l'allenatore Silvio Baldini i calciatori Luca Strizzolo e Thiago Casasola. Il Perugia alla ripresa del secondo tempo, attaccano, ma per circa 20 minuti nessuno conclude ancora nulla, quando arriva il giocatore Alberto Cerri che con un bel calcio di sinistro va fuori poco e dunque la palla va a finire in alto. Qualche altro minuto di gioco e parte anche Patrick Cutrone che segna un gol, ma viene annullato per fuorigioco. Si arriva quasi alla fine della sfida tra il Como e il Perugia, poi ntorno all'ultimissimo minuto, Samuel Di Carmine con un colpo di testa sfiora il pareggio, ma non ce la fa a far rete. La partita si chiude con 1-0 con la vittoria della squadra del Como, che ottiene 6 punti e il penultimo posto in classifica.

La partita Sudtirol-Benevento

Una sfida che comunque ha un inizio particolare, poichè la squadra del Benevento, in campo, sembra scappare dall'avversario. Per il nuovo tecnico Fabio Cannavaro, questa è la sua seconda panchina, intanto la squadra della Sudtirol subito parte con Camillo Ciano che calcia una punizione, dove Cristian Pastina lascia stupiti tutti e segna il suo primo gol da professionista.

Il Sudtirol cerca un gol, ma il portiere Alberto Paleari è bravo a parare la palla, neutralizza Filippo Berra e anche il calciatore Giovanni Zaro che con un tiro manda la palla all’angolo. Verso la fine del primo tempo, l’ex Genoa, ci riprova e va in vantaggio, Daniele Casiraghi si fa passare la palla sulla sinistra e compie un cross che però finisce al secondo palo. Qualche minuto e poi ci riprova ancora di nuovo il calciatore Giovanni Zaro che inaspettatamente, arriva da dietro e segna il suo primo gol della Serie B. Manca pochi minuti alla fine della partita tra la Sudtirol ed il Benevento, tenta di far qualcosa il giocatore Raphael Odogwu che passa la palla e serve all’ultimo secondo Marco Pompetti che però non conclude nulla. La sfida finisce con il pareggio di 1-1. (nota stampa).