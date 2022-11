Cesto di Natale aziendale: come prepararlo al meglio

Il cesto di Natale si presenta come uno dei regali aziendali più apprezzati in assoluto. Questa strenna natalizia può far felici i dipendenti, e aumentare la loro affezione nei confronti dell’impresa, ma è bene che il regalo sia di qualità.

L’importanza di un cesto natalizio artigianale per i dipendenti

Le festività natalizie sono il momento della famiglia, degli amici e del buonumore. Per molte aziende è anche il momento di mostrare apprezzamento per i propri dipendenti e aumentarne la soddisfazione. Anche se con tanti dipendenti da considerare, spesso è difficile stabilire come mostrare apprezzamento per tutti. Un modo per assicurarsi che tutti si sentano inclusi è un cesto natalizio aziendale. Possono essere semplici o elaborati quanto si vuole, a seconda del budget e dei tempi a disposizione.

Tuttavia, molte aziende scelgono di acquistare cesti preconfezionati invece di realizzarne uno in proprio. Forse perché pensano di risparmiare tempo o denaro, ma questi cesti tendono a non essere ben accolti dai destinatari come quelli fatti a mano, e spesso si rivelano deludenti. I cesti artigianali non solo sono più belli e di migliore qualità, ma possono essere adattati alle preferenze del destinatario, in questo modo l’azienda avrà più libertà nel decidere quali prodotti aggiungere.

Un cesto natalizio aziendale personalizzato e ben preparato non solo farà sentire apprezzato chi lo riceve, ma può anche fungere da incentivo per aumentare la fedeltà e il coinvolgimento del dipendente (team building) sul posto di lavoro. Di conseguenza, i cesti personalizzati diventano la soluzione migliore, e noi oggi scopriremo come prepararli al meglio.

Come preparare un cestino natalizio aziendale perfetto?

Ci sono alcuni alimenti che possono davvero regalare una marcia in più ad un cesto aziendale natalizio e artigianale. Per fare un primo esempio concreto, si possono selezionare prodotti alimentari in base alla regione di appartenenza, così da avvicinarsi ancor di più alle tradizioni culinarie di chi riceverà il cesto. Ecco, quindi, le confezioni di orecchiette, meglio ancora se abbinate ad un sugo particolare.

Anche i prodotti di bellezza possono trovare tranquillamente spazio all’interno di questi cesti natalizi, dunque via libera a prodotti come le creme per il corpo e i dopobarba. Non potremmo poi non citare i dolci, ovvero una delle anime principali dei cesti di Natale artigianali. Un’idea singolare potrebbe essere quella di ordinare dei biscotti con logo online, così da far trovare dei dolci molto originali, oppure si può andare sul classico inserendo una scatola di cioccolatini di lusso.

Naturalmente in un cesto degno di questo nome dovrà essere inserita anche una bottiglia di vino pregiato, o uno spumante, perché alle bollicine non si rinuncia mai. Infine, ecco altre idee come le candele e i profumi, ideali per creare un’atmosfera in casa adatta alle festività natalizie, e per rilassarsi dopo un’intensa giornata di lavoro. (nota stampa).