Foggia, Falcon Strike 2022: Il Ministro Crosetto alla Base Amendola

Aeronautica Militare di Amendola per conclusione attività addestrative tra equipaggi. FOGGIA, 24/11/2022 – Integrazione, cooperazione e standardizzazione per velivoli di 5^ generazione tra gli obiettivi dell’esercitazione internazionale Falcon Strike 2022. Ieri il Ministro Guido Crosetto alla Basedi Amendola per conclusione attività addestrative tra equipaggi.

Fonte: Luciano Quaranta su FB

Si concluderà domani l’esercitazione Falcon Strike 2022, iniziata il 14 novembre, che ha ospitato anche la conferenza degli operatori di F-35 presso la base di Amendola (Foggia), un evento che ha coinvolto velivoli, italiani, olandesi e americani, e che ha riunito le forze aeree che utilizzano il Joint Strike Fighter tra cui Finlandia, Polonia, Belgio, Israele, Stati Uniti, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito e Canada. Lo scenario simulato è l’inizio di un conflitto con una forza dotata di sistemi simili a quelli occidentali, di dispositivi missilistici, velivoli molto avanzati e radar dell’ultima generazione.

Fonte: Giuseppe Lami tramite FB

Oltre 50 diversi tipi di mezzi aerei coinvolti e più di mille militari coinvolti. A essere impegnata, oltre la base pugliese, anche altre cinque basi e l’unità Caio Duilio della Marina Militare, nonché il poligono interforze di Salto di Quirra, in provincia di Nuoro. Lo scopo dell’evento è stato però anche discutere come ottenere il meglio dai velivoli utilizzati, scambiandosi i ruoli e i velivoli sui quali operare, dimostrando come gli operatori dello F-35 possono lavorare l’uno sull’aereo dell’altro per risparmiare risorse e aumentare l’efficienza operativa. Fonte: Panorama