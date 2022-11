Meloni alla piccola fan di Andria: “Studia che poi diventi come me”

FOGGIA, 24/11/2022 – Fuori programma tra Giorgia Meloni e la piccola Celeste, di fronte al Senato. Quando il premier lascia in auto palazzo Giustiniani una bimba riccia e bionda piange e grida Giorgia.

Il presidente del Consiglio si accorge di lei e della mamma, e chiede di fermare la vettura lasciando avvicinare la bimba, mano nella mano con la mamma, in lacrime per l’emozione. “Come ti chiami”, le chiede Meloni. Lei risponde “Celeste” continuando a singhiozzare. “Stai tranquilla – la consola il premier – . non devi piangere, io ti dico solo una cosa, devi studiare, che poi diventi come me, sei la prossima, ma sbrigati…”. Poi c’è tempo per una foto quasi guancia a guancia, scattata dalla mamma. Madre e figlia, originarie di Andria, si allontanano e l’auto riparte. La bambina abbraccia felice la sua mamma. (adnkronos)