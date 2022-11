Mondiali in Qatar quasi al via e c’è anche una vecchia conoscenza foggiana

Tra gli 832 calciatori che saranno presenti alla rassegna calcistica mondiale, che in questa edizione si svolgerà in Qatar, eccezionalmente e per la prima volta nella storia della competizione durante la tarda stagione autunnale, ci sarà anche un ex calciatore del Foggia.

Prendere parte a un evento del genere è il sogno di ogni calciatore. Chiunque si è avvicinato al mondo del calcio, da piccolo, ha sognato di vestire la maglia della propria nazionale e di rappresentarla ai Mondiali di calcio. L’edizione 2022 che si terrà in Qatar, al di là di ogni pronostico e di scommesse mondiali, proporrà anche storie del tutto particolare, come quella di un calciatore che ha vestito proprio la maglia rossonera della compagine pugliese.

Andries Noppert ai Mondiali in Qatar

Non c’è davvero nulla di strano che un ex calciatore del Foggia vesta la maglia di una Nazionale e riesca ad essere convocato ai Mondiali di calcio. Ad esempio, Lorenzo Insigne, che ha mosso i primi passi nel professionismo con la maglia del Foggia, ha vestito la casacca azzurra nell’Italia che solo un anno fa ha portato a casa il titolo europeo in finale contro l’Inghilterra.

Invece, in riferimento al Mondiale che a breve prenderà il via in Qatar, ecco che la convocazione riguarda Andries Noppert. Una vera e propria sorpresa, dal momento che in pochi si attendevano che il commissario tecnico della nazionale olandese, Louis Van Gaal, ha deciso di inserire nell’elenco dei 26 calciatori che partecipano alla rassegna iridata anche l’ex portiere del Foggia.

Van Gaal l’ha inserito come terzo portiere, alle spalle di Bijlow, che gioca nel Feyenoord e di Pasveer, che milita invece nell’Ajax. Bisogna, però, mettere in evidenza un aspetto ben preciso, ovvero che in realtà ci si poteva anche aspettare questa convocazione. Sì, dal momento che Noppert era già stato convocato qualche mese fa in Nazionale. Infatti, il tecnico Van Gaal decise di chiamarlo per una gara di Nations League, che vedeva l’Olanda impegnata contro il Belgio.

La convocazione in Nazionale è frutto delle ottime prestazioni con l’Heerenveen

Dalla prima gara in cui Noppert ha avuto accesso al giro della Nazionale maggiore, sembra che abbia convinto Van Gaal sulla sua utilità come terzo portiere della spedizione in vista dei Mondiali in Qatar. Come si può facilmente intuire, la convocazione in nazionale è arrivata grazie a delle prestazioni davvero di alto livello che Noppert ha messo in mostra con la sua squadra di club, ovvero l’Heerenveen.

In Serie A olandese, infatti, le sue prestazioni sono state davvero efficaci, trascinando in più di un’occasione i suoi compagni verso ottimi risultati. Un trasferimento che, in realtà, è avvenuto solamente durante l’estate, dato che nel corso degli ultimi due anni Noppert ha vestito la maglia del Go Ahead Eagles.

Proprio durante il periodo in cui ha militato con i GO Ahead Eagles, Noppert fu anche al centro di un gran numero di polemiche. Il motivo fu un’intervista che fece molto rumore e clamore rilasciate all’emittente Espn. Infatti, Noppert decise di rivelare un fatto molto particolare che successe nel corso della sua esperienza in Italia con la maglia del Foggia. Ovvero, secondo quello che raccontò Noppert, la città di Foggia non è molto sicura, soprattutto dopo le sconfitte. Addirittura, gli venne rubata l’auto e dovette riacquistarla dalla mafia. (nota stampa)