Torneo calcetto dipendenti FS per Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo

Foggia, 24 novembre 2022 – Mercoledì 23 cm , una rappresentanza di Dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato si è recato presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo Della Sofferenza, dove hanno consegnato alla Coordinatrice di reparto (per mezzo bonifico) la prima tranche dell’importo di complessivi 800 euro.

I dipendenti hanno devoluto la cifra, rinunciando alla premiazione del torneo di calcetto aziendale, sul cc della Fondazione di Casa Sollievo, che andrà a sommarsi ad altre donazioni per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione presso la struttura di DAY HOSPITAL dello stesso reparto. Inoltre è stato donato del materiale scolastico gentilmente offerto da un esercizio commerciale che ha sposato la nostra causa .

Un’ altra quota parte sarà devoluta a fine anno a seguito di una lotteria promossa da alcuni sponsor . Si coglie l’occasione per ringraziare anche le imprese appaltatrici SALTO SYSTEM , AF FRIGOCLIMAIMPIANTI , che lavorano per il Gruppo FS , l’attività commerciale BRUNO PARRUCCHIERI di Pasquale Bruno , per aver partecipato donando un contributo direttamente sul conto corrente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza Il nostro augurio a tutti i piccoli guerrieri è quello di suonare al più presto la campana della vittoria e ringraziamo tutto il personale socio-sanitario per la dedizione e professionalità che donano ai piccoli e ai loro genitori.

I Dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato di Foggia

Fotogallery: