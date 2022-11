Trascinate in auto e stuprate alla periferia di San Giovanni Rotondo: indagati 3 giovani

(L’IMMEDIATO). Stupro di gruppo a San Giovanni Rotondo. Tre persone risultano sotto inchiesta per la presunta violenza sessuale ai danni di una donna straniera, vittima di abusi a gennaio scorso. In queste ore è stato notificato un avviso di conclusione indagine. Gli indagati, un 22enne di San Giovanni, un 21enne sempre di San Giovanni e un 21enne di San Marco in Lamis avrebbero costretto la donna ad entrare all’interno di un’auto, successivamente l’avrebbero trasportata in un luogo buio e lontano dal centro abitato per stuprarla.

L’avrebbero anche intimidita con la frase: “Se vai a fare la denuncia ti uccido”. Uno dei tre avrebbe inferto alla donna diversi pugni e calci alla pancia mentre un altro l’avrebbe minacciata ulteriormente con espressioni del tipo “è meglio che la uccidiamo altrimenti ci va a denunciare”. Le violenze avrebbero inoltre provocato “l’escoriazione della fronte con piccolo ematoma. Trauma del secondo dito della mano destra. Escoriazione regione dorsale”.