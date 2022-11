Tribunale di Foggia: i figli decidono quando incontrare i genitori separati

FOGGIA, 24/11/2022 – Finora, la giurisprudenza ha sempre stabilito che, se non c’è un accordo tra le parti, a determinare come e quando il genitore divorziato può incontrare i figli sia un giudice, sula base di un calendario compatibile con le esigenze dei genitori stessi e dei ragazzi.

Con una recente sentenza [1], il Tribunale di Foggia ha invece sancito che possono essere i figli stessi, anche se minorenni, a decidere ogni quanto e in che modo incontrare il genitore. Niente collocamento, ad esempio, a settimane alterne se i ragazzi non lo vogliono, purché – scrivono i giudici – abbiano la capacità di autodeterminarsi sulla cadenza delle visite. Lo riporta Laleggepertutti.it Per il tribunale pugliese, i teenager hanno il diritto di opporsi a cambiare l’organizzazione della propria vita solo perché il padre – in questo caso – chiede di averli una settimana sì e una no. A tal punto, il giudice deve ascoltare ed assecondare la decisione dei figli.

La sentenza ammette che, ad esempio, a 14 anni, e a meno che ci sia una patologia che lo impedisce, un ragazzo sia già nelle condizioni di poter esprimere il suo specifico desiderio e di confrontarsi con i genitori sulle scelte più consone ai suoi interessi. Alterare questo equilibrio – osservano i giudici – potrebbe compromettere il rapporto genitore non collocatario-figli, cioè provocare l’effetto contrario a quello che si persegue con il diritto di visita.

[1] Trib. Foggia sent. n. 2810/2022 del 17.11.2022.