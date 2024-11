Audace Cerignola-Cavese: sfida ad alta intensità al "Monterisi"

La Cavese torna in Puglia per affrontare l’Audace Cerignola nella 16ª giornata del girone C di Serie C, in programma alle 17:30 presso lo stadio “Monterisi”. La gara, diretta dall’arbitro Toma Mbei della sezione AIA di Cuneo, rappresenta un banco di prova cruciale per entrambe le formazioni, reduci da momenti di campionato opposti ma accomunate dalla volontà di fare un passo in avanti.

Gli aquilotti, allenati da Vincenzo Maiuri, arrivano galvanizzati dal netto successo per 3-0 sul Taranto. Il tecnico campano punta sulla crescita della squadra e sulla necessità di dimostrare maturità anche lontano dal “Lamberti”. Il rendimento esterno, infatti, resta il tallone d’Achille: l’unica vittoria stagionale in trasferta è stata ottenuta contro il Messina, lo scorso 31 ottobre. Con il match di Cerignola, la Cavese inizia un doppio impegno complicato fuori casa: dopo la sfida odierna, i blufoncè saranno attesi sabato prossimo dal Catania, altra trasferta di alto livello.

Dal punto di vista tattico, Maiuri sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici vittorioso contro il Taranto. Tuttavia, il tecnico dovrà fare i conti con le assenze di Piana e Fella, ancora in recupero, e monitorare con attenzione Konate e Pezzella, diffidati ma probabili titolari accanto a Vitale in mediana. In attacco, il rientro di Diarrassouba dopo la squalifica offre un’alternativa importante: il giovane potrebbe partire dal primo minuto, con Sorrentino e Diop pronti a completare il reparto.

La formazione di Giuseppe Raffaele, nonostante i tre pareggi consecutivi, si conferma tra le squadre più in forma del girone e occupa le posizioni di vertice. I gialloblù cercano il riscatto per tenere il passo del Benevento e consolidare le proprie ambizioni stagionali. Raffaele deve però fare i conti con un’infermeria affollata: saranno assenti Cuppone, Gagliano, Ligi e Gonnelli. Non mancano, tuttavia, i recuperi importanti: Coccia, Capomaggio e Sainz Maza saranno disponibili, con quest’ultimo pronto a vivere una sfida da ex, essendo stato un elemento chiave della Cavese in passato. I pugliesi dovrebbero schierarsi con un 3-5-2, speculare a quello degli ospiti. Coccia e Tentardini si contendono una maglia sugli esterni, mentre in attacco il tandem Salvemini-Jallow proverà a scardinare la difesa blufoncè.

La partita promette emozioni e alta intensità. Per gli appassionati che non potranno essere sugli spalti del “Monterisi”, il match sarà trasmesso in diretta su Sky Calcio e Now TV, garantendo ampia copertura mediatica a un confronto decisivo per le ambizioni di entrambe le squadre. La Cavese cerca risposte e continuità lontano da casa, mentre l’Audace Cerignola vuole tornare alla vittoria per rilanciare la propria corsa nelle zone alte della classifica. Chi avrà la meglio sul terreno di gioco?

