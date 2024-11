FOGGIA – Il governatore Michele Emiliano non ha ancora deciso chi sarà il nuovo direttore generale della Asl di Bari, orfana da marzo (per il trasferimento di Antonio Sanguedolce al Policlinico di Bari) e travolta 15 giorni fa dall’arresto per tangenti di alcuni tecnici.

Ma la settimana che si apre domani porterà un’altra emergenza sulle aziende sanitarie, perché a breve potrebbero arrivare anche le dimissioni del direttore generale degli Ospedali Riuniti di Foggia, Giuseppe Pasqualone.

Il commercialista di Monopoli, 54 anni, non ha mai nascosto il suo disagio per un incarico che lo ha portato così lontano da casa e dalle esigenze familiari.

E, a quanto sembra, potrebbe accettare un ruolo manageriale in una importante impresa privata.

Nel Policlinico di Foggia ha lavorato con impegno, mettendo in atto un’azione di pulizia (anche nell’ospedale di Foggia c’è stato uno scandalo mazzette), ma è anche finito nel mirino dei sindacati per le dichiarazioni fatte all’indomani del decesso di una paziente in Chirurgia toracica e dell’aggressione dei medici da parte dei parenti della 23enne deceduta.

