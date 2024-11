FOGGIA – “Ho rassegnato via pec questa mattina le mie dimissioni” conferma all’ANSA.

E aggiunge: “dal 2 dicembre sarò direttore generale della Manelli costruzioni, un’impresa di costruzioni in forte espansione di Monopoli che sta per approcciarsi alla quotazione in borsa.

Martedì 26 novembre saluterò il personale, mentre al governatore della Puglia Michele Emiliano lo avevo annunciato nelle scorse settimane”.

Dopo quasi tre anni (considerato l’anno in cui ha ricoperto l’incarico di commissario ndr), Giuseppe Pasqualone, commercialista di 54 anni, lascia così la guida del policlinico.

Era stato nominato alla direzione generale il 7 febbraio del 2022. “Due – spiega – i fattori che mi hanno portato a questa decisione.

E’ una bella sfida a cui non voglio rinunciare, la devo cogliere. E dopo dieci anni di lavoro tra Asl e policlinico non vedo grandi prospettive di crescita nel mio futuro.

Sono rimasto per completare ciò che avevo promesso alla città di Foggia, ai foggiani.

Lascio a malincuore perchè quello sanitario è un mondo complesso, che a volte non viene trattato adeguatamente”.

La sanità pubblica, osserva ancora, “è un sistema invidiato ovunque, ma bisogna impegnarsi per cambiare le cose, altrimenti sarà distrutto.

Lascio un policlinico messo in ordine sotto l’aspetto amministrativo, mentre sotto quello sanitario, oltre alla cardiochirurgia, abbiamo avviato tanti percorsi che porteranno i propri frutti.

Abbiamo condiviso scelte e decisioni con l’università e i sindacati. E’ stata una bella esperienza”, conclude Pasqualone.