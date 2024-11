VIESTE (FOGGIA) – “Il “Motoclub Gargano, Asd e di volontariato si tinge di… rosso. La Croce Rossa Italiana sarà presente finalmente a Vieste, grazie a sei volontari formati dal Comitato CRI di Manfredonia. Un sogno rincorso da venti anni.

Questo è un grande passo in avanti per la città di Vieste in termini di sicurezza sanitaria emergenziale, stante anche le carenze che, purtroppo, si evidenziano in questo comparto della vita cittadinba.

Di particolare importanza si rivelerà la presenza della Croce Rossa specie in occasione dei molteplici spettacoli e manifestazioni pubbliche che hanno luogo soprattutto in estate a Vieste.

L’obiettivo immediato sarà quello di reclutare nuovi volontari locali giovani e non più giovani.

È doveroso ringraziare il prof. Andrea Nobile, presidente del Comitato di Manfredonia che, insieme agli istruttori, ha creduto e ci ha supportato e ci supporterà in questa nostra nuova veste”.

Ing. Antonio Scocco – Presidente Motoclub Gargano.

Lo riporta garganotv.com