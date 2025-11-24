Edizione n° 5895

24 Novembre 2025 - ore  09:52

24 Novembre 2025 - ore  10:03

Home // Attualità // 25 novembre: gli psicologi pugliesi rilanciano l’impegno contro la violenza di genere

VIOLENZA 25 novembre: gli psicologi pugliesi rilanciano l’impegno contro la violenza di genere

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia ribadisce il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza di genere

25 novembre: gli psicologi pugliesi rilanciano l’impegno contro la violenza di genere

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Attualità // Foggia //

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia ribadisce il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza di genere: fisica, psicologica, sessuale, economica e simbolica.

La violenza di genere è una grave violazione dei diritti umani e affonda le sue radici in una cultura patriarcale che alimenta disuguaglianze, controllo e svalutazione della figura femminile. La Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, sottolinea l’urgenza di politiche integrate di prevenzione, protezione e contrasto.

La Commissione Pari Opportunità dell’Ordine evidenzia l’importanza di programmi strutturati di educazione affettiva e sessuale già dalla scuola primaria, per intervenire sulle radici delle disuguaglianze e prevenire comportamenti di dominio o aggressività nelle relazioni adulte.

Secondo Francesca Cafarella, psicologa e coordinatrice della Commissione, “Educare all’affettività significa diffondere una cultura del rispetto e del consenso e agire precocemente sugli stereotipi alla base della violenza”. Gli psicologi sottolineano inoltre la necessità di fornire supporto qualificato e continuativo alle vittime, per favorire l’elaborazione del trauma e la ricostruzione dell’autostima, anche per i bambini esposti alla violenza assistita.

L’Ordine invita tutte le donne che subiscono violenza a non restare in silenzio e a rivolgersi ai Centri Antiviolenza regionali, luoghi sicuri dove ricevere accoglienza, ascolto, protezione, supporto psicologico e legale.

La Commissione Pari Opportunità conferma infine il proprio impegno a collaborare con istituzioni, servizi territoriali, associazioni e professionisti, per promuovere prevenzione, formazione e una cultura della parità e del rispetto reciproco.

LASCIA UN COMMENTO