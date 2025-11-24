Edizione n° 5895

24 Novembre 2025 - ore  21:21

AGCOM Agcom, con filtro anti-spoofing blocco a 7,4 milioni chiamate

E'emersa "un'ampia diffusione di tale pratica illegale" dai primi dati del filtro anti-spoofing deciso dall'Agcom che blocca tutte le chiamate con numeri italiani provenienti dall'estero

Agcom introduce nuove regole per i siti web: obbligo di verifica dell'età per gli utenti ph IGZMO

Agcom introduce nuove regole per i siti web: obbligo di verifica dell'età per gli utenti ph IGZMO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Attualità //

ansa. E’emersa “un’ampia diffusione di tale pratica illegale” dai primi dati del filtro anti-spoofing deciso dall’Agcom che blocca tutte le chiamate con numeri italiani provenienti dall’estero escluse quelle provenienti dal telefono cellulare di clienti realmente in roaming in altre nazioni.

Lo rende noto l’Autorità in una nota che ricorda come il 19 novembre è diventata operativa la seconda fase del filtro anti-spoofing seguito alla prima, avviata il 19 agosto, con cui sono state bloccate tutte le chiamate dall’estero con numero italiano di rete fissa.

