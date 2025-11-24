Edizione n° 5895

Home // Attualità // Allerta gialla in Puglia: vento forte e mareggiate a partire da oggi

VENTO Allerta gialla in Puglia: vento forte e mareggiate a partire da oggi

Una fase di maltempo caratterizzata da venti sud-occidentali forti fino a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte

Allerta gialla in Puglia: vento forte e mareggiate a partire da oggi

Maltempo, vento - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Attualità // Meteo //

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per tutta la Puglia a causa di una fase di maltempo caratterizzata da venti sud-occidentali forti fino a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte, valida dalle ore 12:00 del 24 novembre per le successive 12 ore. L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato e firmato dalla responsabile Ing. Barbara Valenzano.

Aree interessate
L’allerta riguarda l’intero territorio pugliese, con particolare attenzione a:

  • Gargano e Isole Tremiti
  • Tavoliere e bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
  • Puglia Centrale Adriatica
  • Salento
  • Bacini del Lato e del Lenne
  • Puglia Centrale Bradanica
  • Basso Ofanto
  • Sub-Appennino Dauno
  • Basso Fortore

Secondo le previsioni, le raffiche più intense interesseranno soprattutto il Nord e le zone appenniniche, mentre sulle coste esposte ai venti di libeccio sono attese mareggiate e spruzzi sulle carreggiate.

Fase operativa
L’allerta attiva la fase di “Attenzione” per l’intero sistema regionale di protezione civile, prevedendo monitoraggio costante, verifica delle condizioni di sicurezza e possibili interventi preventivi in caso di peggioramento.

Raccomandazioni per la popolazione
La Protezione Civile invita i cittadini a:

  • Limitare gli spostamenti nelle zone più esposte al vento forte
  • Evitare soste vicino a alberi, impalcature, cartelloni o strutture instabili
  • Prestare particolare attenzione alla viabilità costiera

Le autorità locali e gli enti competenti sono chiamati a diffondere correttamente le informazioni e predisporre interventi di prevenzione, per garantire la sicurezza della popolazione durante la fase di maltempo.

