Allerta gialla in Puglia: vento forte e mareggiate a partire da oggi

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per tutta la Puglia a causa di una fase di maltempo caratterizzata da venti sud-occidentali forti fino a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte, valida dalle ore 12:00 del 24 novembre per le successive 12 ore. L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato e firmato dalla responsabile Ing. Barbara Valenzano.

Aree interessate

L’allerta riguarda l’intero territorio pugliese, con particolare attenzione a:

Gargano e Isole Tremiti

Tavoliere e bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Puglia Centrale Adriatica

Salento

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Basso Fortore

Secondo le previsioni, le raffiche più intense interesseranno soprattutto il Nord e le zone appenniniche, mentre sulle coste esposte ai venti di libeccio sono attese mareggiate e spruzzi sulle carreggiate.

Fase operativa

L’allerta attiva la fase di “Attenzione” per l’intero sistema regionale di protezione civile, prevedendo monitoraggio costante, verifica delle condizioni di sicurezza e possibili interventi preventivi in caso di peggioramento.

Raccomandazioni per la popolazione

La Protezione Civile invita i cittadini a:

Limitare gli spostamenti nelle zone più esposte al vento forte

Evitare soste vicino a alberi, impalcature, cartelloni o strutture instabili

Prestare particolare attenzione alla viabilità costiera

Le autorità locali e gli enti competenti sono chiamati a diffondere correttamente le informazioni e predisporre interventi di prevenzione, per garantire la sicurezza della popolazione durante la fase di maltempo.