Allerta gialla in Puglia: vento forte e mareggiate a partire da oggi

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per tutta la Puglia a causa di una fase di maltempo caratterizzata da venti sud-occidentali forti fino a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte, valida dalle ore 12:00 del 24 novembre per le successive 12 ore. L’avviso è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato e firmato dalla responsabile Ing. Barbara Valenzano.
Aree interessate
L’allerta riguarda l’intero territorio pugliese, con particolare attenzione a:
- Gargano e Isole Tremiti
- Tavoliere e bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle
- Puglia Centrale Adriatica
- Salento
- Bacini del Lato e del Lenne
- Puglia Centrale Bradanica
- Basso Ofanto
- Sub-Appennino Dauno
- Basso Fortore
Secondo le previsioni, le raffiche più intense interesseranno soprattutto il Nord e le zone appenniniche, mentre sulle coste esposte ai venti di libeccio sono attese mareggiate e spruzzi sulle carreggiate.
Fase operativa
L’allerta attiva la fase di “Attenzione” per l’intero sistema regionale di protezione civile, prevedendo monitoraggio costante, verifica delle condizioni di sicurezza e possibili interventi preventivi in caso di peggioramento.
Raccomandazioni per la popolazione
La Protezione Civile invita i cittadini a:
- Limitare gli spostamenti nelle zone più esposte al vento forte
- Evitare soste vicino a alberi, impalcature, cartelloni o strutture instabili
- Prestare particolare attenzione alla viabilità costiera
Le autorità locali e gli enti competenti sono chiamati a diffondere correttamente le informazioni e predisporre interventi di prevenzione, per garantire la sicurezza della popolazione durante la fase di maltempo.