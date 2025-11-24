L’Avv. Alberto Ciuffreda, del Foro di Foggia, ottiene l’assoluzione del sig. Giudilli in un caso di diffamazione sui Social denunciata da un avvocato e dichiara: “La pubblicazione di questo articolo nasce dall’esigenza di tutelare la dignità professionale di tutti i colleghi che sono stati oggetto di esposizioni mediatiche attraverso l’uso sistematico di un organo di stampa non rispondenti ai principi di correttezza e rispetto che devono guidare la nostra professione”.

Il Tribunale di Foggia con sentenza del 19.11.2025 ha pronunciato una sentenza di assoluzione ribaltando completamente le sorti di un processo penale. Il sig. Michele Giudilli, assistito dall’Avv. Alberto Ciuffreda, è stato assolto con formula piena da tutte le accuse di diffamazione che gli erano state mosse da un collega in relazione a commenti pubblicati su Facebook.

La vicenda processuale traeva origine da alcuni commenti pubblicati dal sig. Giudilli sulla piattaforma social Facebook nei confronti di un altro avvocato, che secondo l’accusa avrebbero integrato il reato di diffamazione aggravata punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La strategia difensiva si è sviluppata attraverso diversi elementi chiave, sia processuali che fattuali, che hanno portato all’assoluzione completa del proprio assistito.

La difesa ha saputo valorizzare le contraddizioni emerse nel corso del processo, evidenziando come le dichiarazioni dei testimoni non fossero sempre coerenti e come il quadro accusatorio presentasse lacune significative.

I commenti del sig. Giudilli, pur utilizzando un linguaggio colorito, non configurano una vera e propria lesione della reputazione altrui, ma rappresentano piuttosto una reazione emotiva a provocazioni precedenti, inserendosi in un contesto di scambio di battute che ne attenuava significativamente la portata diffamatoria.

La sentenza evidenzia come la difesa sia riuscita a dimostrare l’inconsistenza delle accuse attraverso un’analisi puntuale delle circostanze del caso, mettendo in luce come le espressioni contestate non avessero quella capacità lesiva della reputazione altrui che caratterizza il reato di diffamazione.

Dichiarazioni dell’Avv. Alberto Ciuffreda: «Esprimo piena soddisfazione per la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale, che ha accolto integralmente le nostre argomentazioni, riconoscendo l’infondatezza delle accuse rivolte al mio assistito. Si tratta del risultato di un’attenta e scrupolosa valutazione del materiale probatorio da parte dell’Autorità Giudiziaria, alla quale rivolgo il mio plauso per il rigore e l’equilibrio con cui ha esaminato il caso.

Sono, al contempo, rammaricato per la necessità di rendere pubblica questa pronuncia — esigenza fortemente manifestata dal mio assistito — poiché ritengo che le aule di giustizia debbano rimanere il luogo naturale e primario del confronto professionale. Tuttavia, tale pubblicazione rappresenta una risposta difensiva resa necessaria da una reiterata attività di discredito professionale posta in essere dal collega, nel tempo, attraverso l’uso sistematico di un organo di stampa a lui vicino.

Questa scelta non è dettata da spirito polemico, ma dall’esigenza di tutelare la dignità professionale non solo mia, ma anche di altri colleghi che, come me, sono stati oggetto di esposizioni mediatiche non rispondenti ai principi di correttezza e rispetto che devono guidare la nostra professione.

Confido che questo episodio possa costituire un’occasione per ribadire l’importanza di un confronto leale, rispettoso e riservato, nel pieno rispetto del ruolo e della funzione dell’avvocatura.» (nota stampa).