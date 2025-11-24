Mentre Campania, Veneto e Puglia tornano alle urne per scegliere presidente e consiglio regionale, torna puntuale anche un’altra domanda: quanto guadagnano i politici locali? E, soprattutto, che cosa fanno in cambio di queste cifre?

Secondo la normativa vigente, un presidente di regione può arrivare a circa 13.800 euro lordi al mese, un consigliere fino a 11.100 euro. Nello stesso tempo, la retribuzione media annua di un lavoratore italiano si ferma attorno ai 24mila euro: vuol dire che un consigliere regionale incassa più di quattro volte la media nazionale, un presidente oltre cinque volte e mezzo.

Numeri che inevitabilmente alimentano polemiche, sospetti e richieste di trasparenza.

Il quadro normativo: cosa dice la legge

Il sistema non è lasciato al caso. È il decreto legge 174 del 2011, poi convertito in legge, ad aver fissato un impianto omogeneo per tutte le regioni italiane.

La regola è semplice: ci sono tetti massimi che nessuno può superare.

Consigliere regionale : fino a 11.100 euro lordi al mese

Presidente di regione: fino a 13.800 euro lordi al mese

Dentro questi limiti, però, ogni regione gode di un certo margine di autonomia: può decidere come distribuire le varie voci di compenso, scegliendo se privilegiare l’indennità “pura” o i rimborsi.

Tradotti su base annua, i compensi si collocano tra i 130mila e i 165mila euro lordi per un consigliere (a seconda degli incarichi) e attorno ai 180mila euro lordi per un presidente.

Chi paga di più e chi si “contiene”

Le differenze tra territori non mancano.

La Toscana, per esempio, ha scelto di collocarsi nella fascia alta: il presidente Eugenio Giani arriva a circa 13mila euro lordi al mese, vicino al limite massimo consentito.

All’estremo opposto, alcune regioni hanno deliberatamente deciso di stare sotto i tetti:

in Piemonte , il presidente percepisce circa 10.200 euro lordi al mese;

in Emilia Romagna, la cifra scende a 9.758 euro lordi.

Scelte politiche e simboliche, oltre che economiche: un modo per lanciare un messaggio all’opinione pubblica, da sempre molto sensibile al tema dei costi della politica.

Tre voci, un solo “stipendio”

Il guadagno di un consigliere o di un presidente regionale non è uno stipendio tradizionale, ma la somma di tre componenti diverse:

Indennità di carica

È la base del compenso, riconosciuta a tutti gli eletti. Di norma si aggira attorno ai 7mila euro mensili.

È tassata come un normale reddito da lavoro dipendente, con Irpef e contributi. Rimborso spese

È una delle voci più controverse. Vale mediamente circa 4.100 euro al mese e serve a coprire costi di viaggio, rappresentanza, spostamenti sul territorio, attività politica.

Spesso è parzialmente o totalmente detassata, elemento che alimenta critiche e accuse di privilegi. Indennità di funzione

Non spetta a tutti. È riservata a chi ricopre incarichi specifici: presidente di regione, assessori, presidenti di commissione, capigruppo, componenti dell’ufficio di presidenza.

L’importo varia in genere tra i 1.000 e i 2.000 euro mensili, in base alla responsabilità del ruolo.

Un consigliere “semplice” guadagna dunque meno di un presidente di commissione o di un capogruppo.

Sulla carta il principio è chiaro: più responsabilità, più compenso. Nella pratica, però, non sempre i cittadini percepiscono questa proporzione.

Che cosa fanno davvero i consiglieri regionali

Dal punto di vista giuridico, il ruolo è tutt’altro che simbolico.

I consigli regionali esercitano una funzione legislativa su tutte le materie di competenza regionale:

sanità

trasporti

formazione professionale

ambiente ed energia

sviluppo economico e territoriale

I consiglieri:

presentano e votano leggi regionali ;

approvano il bilancio e i documenti di programmazione finanziaria;

controllano l’operato della giunta con interrogazioni, interpellanze, mozioni ;

partecipano alle commissioni permanenti, dove si concentra la parte più tecnica del lavoro normativo e di vigilanza.

A questo si aggiunge la dimensione “politica” e territoriale: incontri con sindaci, associazioni, comitati, categorie produttive, presenze a eventi pubblici, ascolto delle istanze che arrivano dal basso.

In teoria, si tratta di un incarico che assorbe l’intera giornata e richiede una dedizione esclusiva.

Il presidente di regione: un “amministratore delegato” pubblico

Il presidente non è solo una figura di rappresentanza. È il capo dell’esecutivo regionale, il vertice della macchina amministrativa.

Tra le sue principali funzioni:

guida la giunta e ne coordina l’attività;

rappresenta la regione nei rapporti con lo Stato e l’ Unione Europea ;

ha la responsabilità politica dell’intero sistema sanitario regionale, che da solo assorbe gran parte dei bilanci;

promulga le leggi regionali ed emana i relativi regolamenti;

gestisce emergenze e crisi (ambientali, sanitarie, infrastrutturali);

tratta con Roma e Bruxelles su fondi, programmi e progetti.

Per impegno e carico decisionale, il ruolo viene spesso paragonato a quello di un amministratore delegato di una grande azienda.

Il mandato dura cinque anni e, almeno sulla carta, è incompatibile con un’altra attività lavorativa principale.

Quanto lavorano, davvero?

Qui sta uno dei nodi più delicati.

A differenza di un dipendente pubblico con le sue 36 ore settimanali, un eletto regionale non ha un orario di lavoro contrattualizzato. L’impegno è teoricamente “h24, sette giorni su sette”, tra sedute, incontri, telefonate, emergenze improvvise.

Nella realtà, il quadro è molto meno uniforme:

ci sono consiglieri presentissimi in aula e in commissione;

altri compaiono di rado, pur percependo lo stesso importo o quasi.

Alcune regioni hanno introdotto meccanismi di penalizzazione: il Piemonte, ad esempio, prevede tagli ai rimborsi per chi salta ingiustificatamente le sedute.

Ma non esiste un sistema nazionale standard per misurare la produttività degli eletti, né in ore né in risultati.

Il lavoro viene valutato – quando viene valutato – in termini di atti presentati, leggi approvate, attività di controllo. Dati che raramente arrivano in modo chiaro ai cittadini.

Le critiche: stipendi troppo alti per risultati troppo opachi

I compensi regionali sono da anni al centro del dibattito pubblico.

Molti cittadini considerano eccessivo che un consigliere possa guadagnare più di un dirigente ministeriale, e in alcuni casi anche più del presidente del Consiglio.

Le polemiche si intensificano quando emerge che:

alcuni eletti partecipano poco ai lavori d’aula;

non ricoprono incarichi di particolare responsabilità;

eppure restano agganciati ai livelli massimi di compenso.

Nel 2020, il governo Conte intervenne sul fronte degli stipendi parlamentari, introducendo una riduzione.

Per i consiglieri regionali, invece, non ci fu un intervento analogo: le soglie fissate nel 2012 sono rimaste sostanzialmente inalterate, pur in un contesto economico profondamente cambiato.

Il vero tema: trasparenza e responsabilità

Al di là delle cifre, il punto centrale resta uno: i cittadini vogliono vedere un rapporto chiaro tra compensi e responsabilità, tra soldi pubblici spesi e qualità del lavoro svolto.

Gli stipendi di presidenti e consiglieri regionali sono pensati per garantire dedizione esclusiva, competenza e autonomia da interessi privati.

Perché questa giustificazione regga, però, servono:

più trasparenza su presenze, attività, risultati;

sistemi di valutazione più seri e omogenei;

un dibattito meno ideologico e più concreto su cosa si chiede, in pratica, alla politica locale.

Finché questi elementi resteranno deboli, ogni rinnovo dei consigli regionali non sarà solo un passaggio elettorale, ma anche l’occasione per riproporre la stessa domanda: “Quello che paghiamo alla politica è un costo o un investimento?”

La risposta, per una parte crescente del Paese, è tutt’altro che scontata.

Lo riporta il tgcom24.com.