Home // Focus // Conte carica il Napoli: “Vogliamo vincere per Maradona”

MARADONA Conte carica il Napoli: “Vogliamo vincere per Maradona”

Antonio Conte prepara il suo Napoli alla sfida di Champions League contro il Qarabag, sottolineando l’importanza di recuperare concentrazione e continuità

Conte carica il Napoli: “Vogliamo vincere per Maradona”

Antonio Conte - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Focus // Sport //

Energia, determinazione e necessità di fare di necessità virtù. Antonio Conte prepara il suo Napoli alla sfida di Champions League contro il Qarabag, sottolineando l’importanza di recuperare concentrazione e continuità dopo la buona prestazione contro l’Atalanta. “Arriviamo con la giusta energia – afferma l’allenatore – la partita di sabato è stata buona, abbiamo dato risposte importanti contro una squadra fisica. Ora testa al Qarabag, squadra che ha già battuto il Benfica e pareggiato col Chelsea, con giocatori di qualità e ritmi intensi”.

Il tecnico evidenzia le difficoltà legate agli infortuni: “Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare come preparazione e lavoro tecnico-tattico, e cose che non puoi controllare, come i giocatori a disposizione. Non possiamo fare miracoli sugli infortuni, dobbiamo gestire queste situazioni e scegliere soluzioni efficaci per 95 minuti di partita”.

Per il match, Rrahmani e Hojlund saranno disponibili, mentre Spinazzola e Gilmour restano ai box. “Non sono infortuni muscolari, i medici ci daranno indicazioni precise, ma non possiamo dare tempi certi di recupero”.

Sul fronte della formazione, Neres e Lang dovrebbero confermarsi dopo la prestazione convincente contro l’Atalanta. Conte sottolinea però la necessità di guardare avanti: “L’Atalanta è il passato, ora c’è una nuova partita. Serve dare conferme e continuità”.

Il tecnico parla anche del ritorno di Lukaku, ancora lontano dal pieno recupero: “Per la Roma non sarà pronto, ha bisogno di lavorare ancora. È un giocatore carismatico che trasmette tanto nello spogliatoio, la sua presenza è importante anche se non gioca”.

Infine, un pensiero speciale al Diego Armando Maradona: domani ricorre l’anniversario della sua scomparsa, e Conte spera di dedicargli una vittoria, fondamentale per rilanciare le ambizioni europee del Napoli e continuare la corsa verso i playoff di Champions League.

Lo riporta gazzetta.it.

