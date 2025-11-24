Edizione n° 5896

"FUORI" // Lotte interne e ambizioni personali: così Manfredonia resta fuori dal Consiglio regionale
25 Novembre 2025 - ore  10:06

"IL SALUTO DI MICHELE" // Emiliano: “Si chiude un ciclo di dieci anni, ho dato tutto me stesso alla Puglia”
25 Novembre 2025 - ore  11:57

Home // Politica // Decaro nuovo Governatore Puglia. Emiliano: "E' l'erede naturale di un percorso ventennale"

DECARO PRESIDENTE Decaro nuovo Governatore Puglia. Emiliano: “E’ l’erede naturale di un percorso ventennale”

"Oggi è un giorno felice per la Puglia e per tutti noi perché abbiamo assicurato altri cinque anni di buon governo alla regione"

Emiliano e Decaro si riabbracciano: finito il gelo tra i due leader

Emiliano e Decaro - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Politica // Politica Regionale //

Bari – «Oggi è un giorno felice per la Puglia e per tutti noi perché abbiamo assicurato altri cinque anni di buon governo alla regione che più è cresciuta nella considerazione di tutti negli ultimi vent’anni». Con queste parole il presidente uscente Michele Emiliano ha commentato la vittoria di Antonio Decaro alle elezioni regionali.

Secondo Emiliano, l’elezione dell’ex sindaco di Bari rappresenta «il senso del lavoro di un’intera comunità che da vent’anni, ogni giorno, si è battuta per cambiare il proprio destino in meglio». Un percorso lungo e radicato, che – sottolinea – ha trasformato la Puglia in una delle realtà più dinamiche e riconosciute del Paese.

Emiliano parla di una continuità politica che potrebbe estendersi «per un quarto di secolo», fondata su valori chiari: «Costituzione, antifascismo, parità di genere, tutela dei ceti più deboli, salute, istruzione, ambiente e cultura, garantendo uguaglianza e libertà a tutti e a tutte». Un modello che, aggiunge, ha sempre messo la regione al fianco di chi nel mondo cercava «rifugio, comprensione e sostegno nelle battaglie per i diritti umani e contro ogni genocidio».

Per Emiliano, ora «ad Antonio spetta il compito di andare oltre ciò che è già stato compiuto e di affrontare le sfide del futuro con un aggiornamento permanente di metodo, strategia e obiettivi». L’esperienza maturata da Decaro, sostiene il presidente uscente, lo ha reso «l’erede naturale» alla guida della Regione.

«Egli rappresenta al meglio la vasta e plurale classe dirigente che in questi anni è nata e cresciuta grazie a questa Puglia straordinaria che ci ha riempito di passione ed entusiasmo. Sono le persone a condurci e a insegnarci la strada», conclude Emiliano.

