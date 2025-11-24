“Spiace molto – ha aggiunto – che quasi il 60% degli elettori non si sono recati alle urne. Non so se siano elettori del centrodestra o del centrosinistra, bisogna però che la politica faccia qualcosa anche per cercare di riconquistare gli elettori che si sono allontanati dalla politica forse perchè delusi. E’ un dato che deve fare riflettere tutti.

Ha poi assicurato che resterà “nel Consiglio regionale, quando ci saranno scelte e leggi giuste le appoggeremo, quando ci sarà da fare opposizione, anche dura, la faremo. Ma sempre con responsabilità e fair play”. “In 35 giorni non potevo fare di più – ha aggiunto – ce l’ho messa tutto, ho percorso quasi 16mila chilometri in un mese”.

“Non sono un politico .- ha ricordato Lobuono – ma un imprenditore, mi sono battuto sempre con la stessa logica con la quale ho gestito e acquisito aziende. Avrei voluto dare il mio contributo ai pugliesi che però hanno scelto diversamente e lo accetto”. “E’ stata una campagna elettorale partita in ritardo – ha detto Lobuono – ma tutti i partiti hanno fatto la loro parte, ho sempre avuto al mio fianco i consiglieri regionali. Avevo però contro uno sfidante di livello altissimo, che da venti anni fa politica, è stato sindaco di Bari e alle ultime Europee ha conquistato quasi 500mila preferenze”.

Regionali Puglia 2025: Antonio Decaro avanti con largo margine dopo lo scrutinio di 3.000 sezioni (SEGUI QUI I DATI IN DIRETTA)

Puglia – 24 novembre 2025, ore 20:45.

Quando sono state scrutinate 3.000 sezioni su 4.032, pari a circa il 74% del totale, il quadro delle elezioni regionali pugliesi 2025 appare ormai fortemente delineato. Antonio Decaro guida con un vantaggio molto ampio sugli sfidanti, mentre Luigi Lobuono si conferma nettamente al secondo posto. Più distanziati gli altri candidati.

Decaro in testa oltre il 64%

Antonio Decaro registra un risultato di grande rilievo personale, raccogliendo 664.850 voti, pari al 64,64%.

Il suo schieramento conferma una performance elettorale molto solida, trainata in particolare da:

Partito Democratico – Decaro Presidente : 244.765 voti (25,81%)

Decaro Presidente : 122.295 voti (12,90%)

Per la Puglia – Decaro Presidente : 82.884 voti (8,74%)

Movimento 5 Stelle : 70.578 voti (7,44%)

Avanti Popolari con Decaro : 39.885 voti (4,21%)

Alleanza Verdi e Sinistra: 39.868 voti (4,20%)

Un risultato che conferma la capacità di Decaro di aggregare un’ampia coalizione progressista e civica, con una forte trazione personale.

Lobuono al 34,47%, centrodestra più distante

Il candidato del centrodestra Luigi Lobuono si attesta a 354.503 voti, pari al 34,47%.

Nel dettaglio, le liste a suo sostegno ottengono:

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni : 174.201 voti (18,37%)

Forza Italia – Berlusconi – PPE – Lobuono Presidente : 85.566 voti (9,02%)

Lega Puglia : 73.635 voti (7,77%)

Noi Moderati – Civici per Lobuono : 7.828 voti (0,83%)

La Puglia con Noi: 700 voti (0,07%)

Il centrodestra mantiene uno zoccolo duro consistente, ma al momento appare lontano dai numeri necessari per competere con la coalizione di Decaro.

Gli altri candidati

Molto più indietro gli altri sfidanti:

Ada Donno (Puglia Pacifista e Popolare): 7.225 voti (0,70%) Lista: 4.780 voti (0,50%)

Sabino Mangano (Alleanza Civica per la Puglia): 1.949 voti (0,19%) Lista: 1.187 voti (0,13%)



Affluenza e quadro complessivo

L’affluenza alle urne non è ancora stata resa disponibile nel dato aggiornato.

Il margine che separa Decaro da Lobuono, sulla base delle sezioni finora scrutinate, sembra molto consistente. Tuttavia, restano da esaminare 1.032 sezioni, che potrebbero ulteriormente consolidare o ridimensionare la distanza, senza però – al momento – intaccare la tendenza complessiva.