24 Novembre 2025 - ore  09:52

24 Novembre 2025 - ore  10:03

Home // Attualità // Ferrara: la storia di Giorgio, il cane che aspetta il suo padrone al bar

CANE Ferrara: la storia di Giorgio, il cane che aspetta il suo padrone al bar

Un cane dal legame profondo con il suo padrone scomparso, ogni mattina percorre da solo la strada verso il bar che frequentava insieme all’uomo

Ferrara: la storia di Giorgio, il cane che aspetta il suo padrone al bar

Ferrara, il cane Giorgio - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Attualità //

Una storia di fedeltà e dolore arriva da Scortichino, piccola frazione nel Ferrarese. Giorgio, un cane dal legame profondo con il suo padrone scomparso, ogni mattina percorre da solo la strada verso il bar che frequentava insieme all’uomo.

“Tutte le mattine si mette davanti alla porta, esce e va al bar, gli fanno le coccole e va al tavolo in cui lui leggeva il giornale”, racconta chi lo osserva. Giorgio non si limita a recarsi al bar: lo cerca anche in casa, va in camera, annusa e guarda, come se attendesse ancora il ritorno del suo padrone.

Una vicenda che commuove e colpisce per la profonda lealtà dell’animale, capace di ripetere ogni giorno gesti di affetto e memoria, accompagnando chi lo circonda in un silenzioso racconto di perdita e amore. La moglie del defunto confessa: “Doppia tristezza vedere che lui soffre e io soffro con lui”.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

