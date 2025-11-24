Foggia: magia e musica con “Pierino e il lupo” al Teatro Giordano

Torna al Teatro Giordano la magia di “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev, uno degli appuntamenti più attesi della 55ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foggia. L’appuntamento è per giovedì 27 novembre e promette un vero viaggio nella fantasia, pensato per emozionare spettatori di tutte le età e valorizzare la capacità dell’orchestra di raccontare storie senza parole.

Lo spettacolo è una produzione originale dell’Associazione Amici della Musica di Foggia, con attori locali, Dino La Cecilia e Fabio Conticelli, che reinterpretano la fiaba sinfonica con momenti di satira, improvvisazioni controllate e interazioni con il pubblico, rendendo la narrazione più immediata e coinvolgente.

Sul podio, il Maestro Nicola Marasco, anch’egli foggiano, dirige l’Orchestra Symphonia Pugliese, trasformando ogni strumento in un personaggio: dal clarinetto-gatto al corno-lupo, dal fagotto-nonno al flautino-uccellino. La partitura di Prokofiev diventa così un autentico “teatro di strumenti”, capace di avvicinare grandi e piccini all’ascolto sinfonico.

La serata prevede anche due pagine brillanti in apertura: la Sinfonia “Il Signor Bruschino” di Gioachino Rossini e la Sinfonia dei giocattoli, tradizionalmente attribuita a Leopold Mozart, che introducono il pubblico in un mondo di leggerezza e stupore.

Una replica speciale è prevista venerdì 28 novembre in matinée presso l’Istituto Onnicomprensivo di Bovino, nell’ambito del Vibinum Music Fest, con un incontro dedicato ai bambini in età scolare, per avvicinarli alla musica attraverso il racconto.

I biglietti sono disponibili su Viva Ticket e, il giorno dello spettacolo, presso il botteghino del Teatro Giordano dalle ore 19:00. L’ingresso è previsto per le ore 20:00, con sipario alle 20:30.