24 Novembre 2025

24 Novembre 2025 - ore  10:03

Foggia, marcia "Facciamo rumore". Lo Muzio: "Un invito a costruire una cultura della non violenza"

"FACCIAMO RUMORE" Foggia, marcia “Facciamo rumore”. Lo Muzio: “Un invito a costruire una cultura della non violenza”

Un’iniziativa che invita la cittadinanza a farsi sentire e a sostenere le vittime attraverso un gesto collettivo di consapevolezza e solidarietà

Foggia, marcia “Facciamo rumore”. Lo Muzio: "Un invito a costruire una cultura della non violenza"

Il Rettore LO MUZIO - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 24 novembre 2025 – La città si prepara a una marcia corale contro la violenza di genere. Domani, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Università di Foggia, il Comune, la Provincia e numerose associazioni locali promuovono “Facciamo rumore”, un’iniziativa che invita la cittadinanza a farsi sentire e a sostenere le vittime attraverso un gesto collettivo di consapevolezza e solidarietà.

Secondo il Rettore Lorenzo Lo Muzio, l’iniziativa è un invito a costruire una cultura della non violenza, promuovendo la consapevolezza nelle nuove generazioni e trasformando la cultura in movimento: “La non violenza non si insegna, si costruisce insieme, giorno dopo giorno, nelle aule, nei corridoi, negli spazi condivisi. ‘Facciamo rumore’ è l’idea che la cultura possa farsi movimento, alimentando una coscienza condivisa capace di influenzare i gesti, i linguaggi e la qualità delle nostre relazioni”.

La Sindaca Maria Aida Episcopo sottolinea l’importanza della partecipazione collettiva: “Il silenzio e l’isolamento sono i migliori alleati dei persecutori. La violenza di genere è un fenomeno troppo diffuso e radicato per non essere affrontato come comunità”. Dal canto suo, il Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, evidenzia come la manifestazione sia un modo concreto per costruire spazi sicuri e relazioni consapevoli, affermando che la violenza arretra quando una comunità decide di riconoscersi e proteggersi.

La marcia partirà alle 9:30 davanti al Dipartimento di Studi Umanistici (Via Arpi 155–176) e attraverserà luoghi simbolici della città, tra cui Piazza De Sanctis, Corso Garibaldi e Piazza Italia, trasformando ogni tappa in un invito alla riflessione e alla responsabilità condivisa.

La prof.ssa Barbara De Serio, promotrice dell’iniziativa, aggiunge: “Camminare insieme significa riconoscere che il contrasto alla violenza passa attraverso il modo in cui abitiamo le relazioni, il rispetto che pratichiamo e l’attenzione che offriamo agli altri. La nostra comunità non vuole restare indifferente: la violenza non ha spazio e ogni persona deve sentirsi riconosciuta e protetta”.

La mattinata si concluderà con la premiazione del contest “Diffondiamo il rispetto”, rivolto a studentesse e studenti dell’Ateneo, e con un momento musicale a cura degli allievi del Conservatorio “Umberto Giordano”.

Ai partecipanti sarà donato un foulard rosso, simbolo del coraggio e dell’impegno collettivo contro la violenza, mentre agli esercenti della città saranno distribuite vetrofanie con i contatti dei centri antiviolenza, per garantire un supporto immediato alle vittime.

“Facciamo rumore” è un invito a esserci, a camminare, a farsi vedere e sentire, trasformando la giornata del 25 novembre in un gesto concreto di solidarietà, civiltà e speranza.

