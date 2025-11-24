Arriva al Teatro Mercadante di Cerignola lo spettacolo “Il Sindaco Pescatore”, monologo teatrale dedicato ad Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010. La storia, tratta dall’omonimo libro di Dario Vassallo, fratello del primo cittadino, racconta la vita di un uomo semplice che ha scelto di difendere la propria comunità e i valori della legalità, fino a pagare con la vita il suo impegno civile.

La riduzione teatrale, firmata da Edoardo Erba con la regia di Enrico Maria Lamanna, vede in scena Ettore Bassi. Lo spettacolo, definito dal direttore artistico del Mercadante Savino Zaba “un’opera intensa e civile”, restituisce con delicatezza e forza la dimensione umana di Vassallo: il pescatore che diventa sindaco, il cittadino che diventa guida, l’uomo coerente che sfida le logiche dell’illegalità.

La vicesindaca e assessora alla cultura, Maria Dibisceglia, sottolinea l’importanza dello spettacolo come invito alla riflessione collettiva, un’occasione per interrogarsi sul senso della politica come servizio e sulla necessità di difendere i valori della legalità. La memoria di Vassallo diventa così un messaggio universale per giovani, cittadini e istituzioni.

Gli spettacoli sono previsti mercoledì 26 novembre alle 21, nell’ambito del cartellone promosso in collaborazione con Puglia Culture, e giovedì 27 novembre al mattino, con una replica dedicata agli studenti delle scuole di Cerignola all’interno del cartellone “La scena dei Ragazzi”, con biglietto simbolico di 5 euro e la partecipazione di alcuni studenti sul palco.

I biglietti possono essere acquistati in biblioteca comunale, presso il botteghino del teatro la sera dello spettacolo o online su vivaticket.it. Sono inoltre previsti sconti e convenzioni con i parcheggi di Piazza Primo Maggio e Ferrovia e con alcuni ristoranti locali. Tutte le informazioni sono disponibili al botteghino o sul sito ufficiale www.teatromercadantecerignola.it.