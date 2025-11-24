Manfredonia. Si chiude con un accordo transattivo la causa civile avviata da un cittadino contro il Comune di Manfredonia per una caduta in bicicletta avvenuta il 9 agosto 2018 in viale degli Ipogei, a Siponto. Con la determinazione n. 2080 del 4 novembre 2025, il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Michele Prencipe, ha impegnato la somma necessaria a dare esecuzione alla delibera di Giunta comunale n. 220 del 30 ottobre 2025. Il cittadino, assistito dal proprio legale, aveva citato in giudizio l’ente davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati in seguito alla caduta, attribuita a una sconnessione del manto stradale.

L’importo richiesto era di 11.696,62 euro. Nel corso del processo sono stati escussi testimoni e svolta una consulenza tecnica medico-legale, che ha quantificato un’invalidità permanente tra il 3 e il 4 per cento.

Nel luglio 2025 l’avvocato del danneggiato ha formulato una proposta conciliativa complessiva di 8.973 euro: 5.973 euro per danno biologico, spese mediche, interessi, spese di giustizia e compenso del consulente tecnico d’ufficio; 3.000 euro, “omnia”, per le spese e le competenze legali. La Giunta, alla luce del parere favorevole dell’Avvocatura comunale, ha ritenuto più conveniente per l’ente definire la controversia in via bonaria, evitando il rischio di una condanna a somme superiori.

Con la delibera n. 220 è stato quindi autorizzato l’abbandono del giudizio, ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile, e approvato lo schema di atto di transazione. Alla struttura tecnica è stata demandata l’adozione degli atti consequenziali di impegno e liquidazione. La determinazione dirigenziale ora adottata dà seguito a quell’indirizzo, approvando l’atto di transazione e impegnando 5.973 euro in favore del cittadino e 3.000 euro in favore del suo legale, sul capitolo di bilancio dedicato alle spese per risarcimenti, risultando il fondo adeguatamente capiente.

Nel provvedimento si specifica il rispetto dei principi di contabilità pubblica, con imputazione della spesa all’esercizio 2025 e verifica della compatibilità con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica. Il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere contabile favorevole, attestando la copertura. L’atto sarà pubblicato all’albo pretorio online per 15 giorni e, ricorrendone i presupposti, i dati relativi ai beneficiari rientreranno negli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013.