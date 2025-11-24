Manfredonia, il “festino” del 16 novembre 1940: un matrimonio sotto le bombe

La mattina del 16 novembre 1940 Manfredonia era avvolta da una bassa aria stagnante, una coltre ferma che non lasciava spazio a nessun soffio di vento. Nessun movimento, né da destra né da sinistra: sulla città incombeva solo un grande ammasso di fumo, immobile, che sembrava non muovere neanche una foglia. Il cielo, quasi asfissiato dal rumore degli aerei, era un tormento continuo: i velivoli sbalzavano come rondini impazzite negli spazi vuoti tra soffitti celesti e bianchi, intossicati dalla guerra.

La porta di Manfredonia era, allora come oggi, il principio naturale e profumato del Gargano, ma in quei giorni sembrava un lembo di mondo dimenticato a sé stesso.

In una di quelle mattine mio padre partì per il fronte. Al suo rientro, per una licenza di quindici giorni, i miei genitori decisero di coronare il loro sogno d’amore. Scelsero il 16 novembre 1940 e la chiesa del Carmine per dire il loro “sì”. Si sposarono felici, nonostante il clima cupo, rotto dai rumori sordi e vicini dei bombardamenti che arrivavano da Bari e dai dintorni.

Terminata la cerimonia, come si usava allora, si tenne il pranzo in casa dei familiari, circondati dai parenti più stretti. La vera festa, però, iniziò la sera, a casa di mia zia Vittoria, in Corso Manfredi, dove lei abitava. Spostarono tavoli e mobili, liberarono la stanza più grande e, alle 18.30, cominciarono i festeggiamenti.

Arrivò anche il parroco del Carmine. La sua raccomandazione fu secca, dettata dai tempi:

«Figlioli, coprite la porta con un panno nero», disse.

Mia madre ricordava bene il motivo: così si faceva per non far filtrare luci verso l’esterno, per non far vedere dal cielo che in città c’era movimento, festa, vita. Altrimenti, dall’alto, dal nemico, sarebbero stati guai.

La paura era tanta, ma la speranza era di più. Quella speranza portava con sé una sorta di incoscienza gioiosa, il bisogno di sentirsi eterni almeno per una notte, luminosi nonostante tutto, con gli occhi pieni di lacrime ma anche di luce.

Il “festino” durò fino all’alba, sotto un cielo di stelle che, per qualche ora, parve risparmiare alla città il fragore della guerra. In quella notte sospesa, tra musiche, canti e voci intrecciate, nacque un ricordo destinato a restare.

Quel momento vive ancora oggi in una fotografia in bianco e nero, incorniciata e appesa al muro della mia camera. Ogni volta che guardo i loro sorrisi sereni, colti in quell’attimo chiaro e luminoso, mi commuovo. In quello sguardo, nei loro occhi, sento ancora passi che camminano accanto ai miei: il passato che continua a vivere, in pari passo, nel presente.

A cura di Claudio Castriotta.