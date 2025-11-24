Edizione n° 5895

BALLON D'ESSAI

AEROTAXI // Evasione da oltre 2 milioni sugli aerotaxi: sanzionate 200 compagnie aeree straniere
24 Novembre 2025 - ore  09:52

CALEMBOUR

ILARIA // Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l’autopsia
24 Novembre 2025 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, il “festino” del 16 novembre 1940: un matrimonio sotto le bombe

BOMBE Manfredonia, il “festino” del 16 novembre 1940: un matrimonio sotto le bombe

La mattina del 16 novembre 1940 Manfredonia era avvolta da una bassa aria stagnante, una coltre ferma

Manfredonia, il “festino” del 16 novembre 1940: un matrimonio sotto le bombe

Manfredonia, il “festino” del 16 novembre 1940 - Fonte Immagine: Claudio Castriotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

La mattina del 16 novembre 1940 Manfredonia era avvolta da una bassa aria stagnante, una coltre ferma che non lasciava spazio a nessun soffio di vento. Nessun movimento, né da destra né da sinistra: sulla città incombeva solo un grande ammasso di fumo, immobile, che sembrava non muovere neanche una foglia. Il cielo, quasi asfissiato dal rumore degli aerei, era un tormento continuo: i velivoli sbalzavano come rondini impazzite negli spazi vuoti tra soffitti celesti e bianchi, intossicati dalla guerra.
La porta di Manfredonia era, allora come oggi, il principio naturale e profumato del Gargano, ma in quei giorni sembrava un lembo di mondo dimenticato a sé stesso.

In una di quelle mattine mio padre partì per il fronte. Al suo rientro, per una licenza di quindici giorni, i miei genitori decisero di coronare il loro sogno d’amore. Scelsero il 16 novembre 1940 e la chiesa del Carmine per dire il loro “sì”. Si sposarono felici, nonostante il clima cupo, rotto dai rumori sordi e vicini dei bombardamenti che arrivavano da Bari e dai dintorni.
Terminata la cerimonia, come si usava allora, si tenne il pranzo in casa dei familiari, circondati dai parenti più stretti. La vera festa, però, iniziò la sera, a casa di mia zia Vittoria, in Corso Manfredi, dove lei abitava. Spostarono tavoli e mobili, liberarono la stanza più grande e, alle 18.30, cominciarono i festeggiamenti.

Manfredonia, il “festino” del 16 novembre 1940 – Fonte Immagine: Claudio Castriotta

Arrivò anche il parroco del Carmine. La sua raccomandazione fu secca, dettata dai tempi:
«Figlioli, coprite la porta con un panno nero», disse.

Mia madre ricordava bene il motivo: così si faceva per non far filtrare luci verso l’esterno, per non far vedere dal cielo che in città c’era movimento, festa, vita. Altrimenti, dall’alto, dal nemico, sarebbero stati guai.
La paura era tanta, ma la speranza era di più. Quella speranza portava con sé una sorta di incoscienza gioiosa, il bisogno di sentirsi eterni almeno per una notte, luminosi nonostante tutto, con gli occhi pieni di lacrime ma anche di luce.

Il “festino” durò fino all’alba, sotto un cielo di stelle che, per qualche ora, parve risparmiare alla città il fragore della guerra. In quella notte sospesa, tra musiche, canti e voci intrecciate, nacque un ricordo destinato a restare.
Quel momento vive ancora oggi in una fotografia in bianco e nero, incorniciata e appesa al muro della mia camera. Ogni volta che guardo i loro sorrisi sereni, colti in quell’attimo chiaro e luminoso, mi commuovo. In quello sguardo, nei loro occhi, sento ancora passi che camminano accanto ai miei: il passato che continua a vivere, in pari passo, nel presente.

A cura di Claudio Castriotta.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO