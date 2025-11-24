Manfredonia, Rotice: “Questa è la Capitanata bella. Ora avanti con il nostro progetto”

MANFREDONIA – Una giornata di festa, dentro e fuori dal campo. Così Gianni Rotice, presidente del Manfredonia Calcio, commenta il successo per 2-0 contro l’Heraclea, un derby che ha confermato la crescita della squadra e l’entusiasmo della piazza. «Questo è il vero Manfredonia – afferma Rotice – un club che sta diventando un modello in campo e nella gestione».

La squadra cresce: “Prestazione completa, ora siamo sulla strada giusta”

Il presidente riconosce come il cammino non sia stato semplice: «Più volte siamo tornati dalle trasferte con la bocca asciutta e anche in casa abbiamo lasciato punti immeritati. Il gioco però c’è sempre stato e ora, con la rosa quasi al completo, stanno arrivando anche i risultati». Restano ai box alcuni infortunati (Ernaiz, Nobile, Muscatiello), ma la continuità sta premiando il lavoro dello staff tecnico guidato da mister Gigi.

Obiettivo salvezza, ma con una visione a lungo termine

Nonostante l’exploit sul campo, Rotice mantiene i piedi per terra: «Noi diciamo sempre che vogliamo lasciarci alle spalle il play-out. Puntiamo a una salvezza tranquilla, ma dentro una stagione che deve porre le basi per un progetto duraturo». Un progetto che parte dai giovani: «Abbiamo in concessione la struttura dello stadio, dove si allenano tutte le squadre del Manfredonia Calcio. Il nostro percorso va dalla scuola calcio alla prima squadra».

Sport come riscatto del territorio: “Parliamo della Capitanata bella”

Rotice allarga lo sguardo oltre il rettangolo verde. «La Capitanata viene spesso raccontata solo in negativo, ma il derby di oggi ha mostrato il lato bello del nostro territorio. Lo sport può aiutare a cambiare narrazione, può essere un termometro sociale capace di generare bellezza». Parole di rispetto anche per gli avversari: «Faccio i miei complimenti a Casillo e Vitto: due società della provincia che portano in alto il nome della Capitanata».

Mercato e rosa: “Prenderemo solo chi è funzionale al progetto”

Sul possibile salto di qualità, Rotice non si sbilancia: «A livello tecnico decidono direttore sportivo, mister e direttore generale. Il lavoro che stanno facendo è importante. Se servirà qualcosa ci siederemo a tavola, ma prenderemo solo giocatori funzionali allo spogliatoio e al campo, non nomi tanto per prenderli».

Miramare, il nodo illuminazione: “Vogliamo giocare anche la domenica pomeriggio”

Capitolo impianti: il presidente torna sul tema dell’illuminazione esterna del Miramare, problema che impedisce di disputare gare serali. «Più volte mi è stato promesso che si sarebbe risolto, ma siamo ancora fermi. Il campo è omologato e agibile: poter giocare di sera o la domenica pomeriggio sarebbe fondamentale per portare allo stadio tante famiglie». Da qui l’appello ufficiale all’Amministrazione: «Chiedo di intervenire definitivamente sull’illuminazione esterna, che è di loro competenza. Vogliamo che tutta la città possa godere dello stadio come accade altrove».

Un Manfredonia solido che guarda avanti

La classifica poteva essere migliore, ammette Rotice, ma il percorso intrapreso convince la società. «Dal punto di vista del gioco siamo a buon punto. Ci manca qualche punto ma la squadra c’è, è solida e concreta, soprattutto nelle gare importanti». Il presidente conclude con un auspicio: «Vogliamo che ogni partita al Miramare sia una giornata di festa. È questo il risultato più bello che possiamo raggiungere».

di Michele Solatia