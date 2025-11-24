Edizione n° 5895

BALLON D'ESSAI

"SGAMATO" // Si traveste da madre per la pensione: la foto allo sportello smaschera l’inganno. “Incredibile”
24 Novembre 2025 - ore  15:22

CALEMBOUR

ILARIA // Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l’autopsia
24 Novembre 2025 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Meloni, vittoria Stefani frutto lavoro e serietà centrodestra. Congratulazioni a Decaro e Fico

DECARO Meloni, vittoria Stefani frutto lavoro e serietà centrodestra. Congratulazioni a Decaro e Fico

"Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell'interesse dei cittadini che andranno a rappresentare. Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono"

Meloni e l'accordo su Gaza: "Straordinaria notizia. La pace si costruisce lavorando e non sventolando bandiere

ph Meloni fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

ANSA. “Alberto Stefani sarà il nuovo presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione.

A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri per le sfide che lo attendono. Congratulazioni anche ad Antonio Decaro in Puglia e a Roberto Fico in Campania per la loro elezione. Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare. Un ringraziamento a Edmondo Cirielli, a Luigi Lobuono, a tutti i candidati e a tutti gli uomini e le donne del centrodestra che si sono impegnati in questa tornata elettorale”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

1 commenti su "Meloni, vittoria Stefani frutto lavoro e serietà centrodestra. Congratulazioni a Decaro e Fico"

  1. Andate ha lavorare dovete solo ad andare ha cogliere i pomodori tutti magna magna dal governo ai comuni alle regioni pensate solo ad ingrassare con i soldi dei cittadini che non possono arrivare ha fine mese

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO