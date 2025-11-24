Omicidio Monopoli: nuovo rinvio del processo d’appello a Bari

È stato rinviato al 23 marzo 2026 il processo d’appello bis per l’omicidio di Donato Monopoli, il 26enne di Cerignola morto nel maggio 2019 dopo sette mesi di agonia in ospedale, a seguito di un violento pestaggio all’esterno di una discoteca di Foggia nell’ottobre 2018. La decisione segue l’annullamento della sentenza di appello da parte della Cassazione, avvenuto il 15 febbraio 2025, che aveva disposto il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bari per un nuovo giudizio. Il rinvio odierno sarebbe legato, secondo quanto riportato, alla nomina di un nuovo legale per uno degli imputati.

Gli imputati, Francesco Stallone e Michele Verderosa, erano stati condannati in secondo grado rispettivamente a 10 e 7 anni di reclusione. Nel maggio 2024, la Corte d’Assise di appello di Bari aveva derubricato il reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale, riducendo le pene rispetto alla sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Foggia, che nel giugno 2022 aveva stabilito 15 anni e 6 mesi per Stallone e 11 anni e 4 mesi per Verderosa.

Il padre della vittima, Giuseppe Monopoli, ha espresso tutto il suo disappunto per l’ennesimo rinvio: “Sette anni di dolore, di attese, di processi che si allungano. Sette anni in cui abbiamo avuto pazienza e rispetto per le istituzioni. Ma oggi, dopo l’ennesimo rinvio, ci sentiamo lasciati soli. Cosa dobbiamo aspettarci la prossima volta? Ancora silenzi? Ancora rinvii? Quello che stiamo vivendo è un’offesa non solo a noi, ma soprattutto a nostro figlio Donato”.

La famiglia chiede chiarezza e giustizia dopo anni di attesa, sottolineando la lunga battaglia per la verità su una vicenda che ha sconvolto la comunità di Cerignola e Foggia.

Lo riporta pugliasera.it.