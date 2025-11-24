C’è un dato che, più di tutti, racconta il clima politico di queste regionali in Puglia: Antonio Decaro veleggia oltre il 64% quando sono state scrutinate 3.000 sezioni su 4.032, una quota pari a circa il 74% del totale delle sezioni.

Non un risultato, ma una geografia. Non una vittoria parziale, ma una dichiarazione di identità collettiva. La Puglia – almeno quella che ha già parlato dalle urne – sembra essersi stretta attorno a un’idea chiara di governo, continuità e affidabilità. E nel panorama politico italiano, oggi così liquido, questo è un fatto.

Una regione che non vota solo un presidente, ma un metodo

Decaro non sta semplicemente vincendo: sta incarnando un modello, uno stile amministrativo che mette insieme centrosinistra, civismo strutturato e persino una parte dell’elettorato moderato. Il suo 64,64% non vive sulle macerie degli avversari ma sulla solidità delle sue liste: un PD al 25,81%, una civica molto forte, la spinta del M5S e dei Verdi. È un assemblaggio politico che fa scuola. Una coalizione larga, ma non cacofonica; plurale, ma non confusa.

È l’idea che la Puglia sceglie quando vuole sentirsi moderna ma riconoscibile, riformista ma non spaventata.

Il centrodestra guarda, rincorre, ma non sfonda

Dall’altra parte, Luigi Lobuono e i suoi 34,47% mostrano un centrodestra che tiene i suoi numeri nazionali ma non riesce a perforare la corazza decariana. Fratelli d’Italia resta il primo partito della coalizione (18,37%), ma la Lega è ormai componente marginale e Forza Italia – pur sopra il 9% – appare lontana dai tempi d’oro. La somma non fa sinergia e la coalizione paga l’incapacità di incarnare un’alternativa credibile a un presidente-uscente-in-partenza che per molti pugliesi è già una figura istituzionale, più che un candidato.

L’irrilevanza della “terza via”

Le candidature minoritarie, ferme tra lo 0,7% e lo 0,2%, certificano una cosa: la Puglia non cercava avventure, non voleva testimonianze, non chiedeva provocazioni. Voleva una guida. E il voto lo dice chiaramente.

Eppure, un avversario silenzioso: l’astensionismo

Ma proprio in questa cornice apparentemente netta si nasconde una crepa profonda: l’astensione. Secondo i sondaggi antecedenti al voto, l’astensione in Puglia poteva avvicinarsi al 57%. oggiconversano.it+2youfoggia.com+2

In altre parole: meno della metà dell’elettorato si preparava a votare, e se è vero che la vittoria appare larga, è altrettanto vero che la partecipazione appare debole.

E questo pone due questioni centrali:

la vittoria di Decaro può avere tutta la forza che i numeri mostrano, ma parla a chi ha scelto di scegliere.

la scomparsa elettorale di molti pugliesi – che non hanno neanche compiuto il gesto di mettere la scheda in urna – è un messaggio non meno forte: “non vediamo chi ci convince” oppure “non ci fidiamo più”.

La tentazione di leggere questa elezione come un fatto locale è forte, ma sarebbe miope. Il Sud, così spesso laboratorio politico d’Italia, sta dicendo qualcosa di chiaro al Paese: vincono i candidati che hanno una storia amministrativa solida e riconoscibile, non gli slogan. Vincono le coalizioni che riescono a somigliare alla società che pretendono di governare, non quelle che parlano solo ai propri militanti.

E forse, soprattutto: vince chi ha un racconto, una narrazione, un progetto – non chi arriva con una sommatoria di simboli.

Decaro, da questo punto di vista, è oggi uno dei pochissimi leader territoriali italiani capaci di trasformare consenso personale in consenso politico. Una dote rara, quasi estinta.

Mentre si scrive, mancano ancora circa 1.032 sezioni allo scrutinio completo, e ogni prudenza è d’obbligo. Ma lo spostamento in corso è evidente: la Puglia si riconsegna al centrosinistra con un mandato largo e politicamente significativo, mentre il centrodestra, pur mantenendo un serbatoio elettorale solido, sembra incapace di trasformarlo in leadership territoriale.

Chi vince queste elezioni – al netto dei numeri finali – non eredità una regione, ma una responsabilità: quella di dimostrare che un modello politico regionale può ancora funzionare come riferimento nazionale. Se Decaro è davvero in grado di farlo, lo dirà il futuro. Per ora, le urne raccontano un Sud che non vota “contro”: vota per qualcosa. E in Italia oggi, non è affatto poco. Ma attenzione: nei prossimi anni, potrebbe non bastare più.