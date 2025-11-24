Manfredonia – È un vero e proprio crollo di partecipazione quello registrato a Manfredonia per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. Secondo i dati del portale ufficiale Eligendo, aggiornati alle 15.19 di lunedì 24 novembre, nei 59 seggi cittadini ha votato appena il 37,52% degli aventi diritto. Nelle precedenti regionali l’affluenza finale si era attestata al 53,38%: quasi sedici punti percentuali in meno.

Il tracollo è evidente già seguendo l’andamento delle rilevazioni orarie.

Domenica, alla prima rilevazione di mezzogiorno, ai seggi si era recato solo il 9,03% degli elettori. In serata, alle 19, la partecipazione era salita al 21,36%, per arrivare alle 23 – chiusura della prima giornata di voto – al 26,08%. Il giorno successivo, nonostante altre quattro ore di apertura delle urne, l’affluenza si è fermata al dato finale del 37,52%, ben lontano dai livelli che tradizionalmente caratterizzavano le consultazioni regionali.

Il confronto con il passato restituisce l’immagine di una città sempre più disillusa rispetto alla politica regionale. L’astensione, già cresciuta negli ultimi anni, in questa tornata assume dimensioni strutturali: significa che quasi due cittadini su tre hanno scelto di non votare. Un segnale che non può essere ignorato, né dalle forze di maggioranza né da quelle di opposizione.

Le cause di questa disaffezione sono molteplici.

Pesano certamente la percezione di distanza tra istituzioni regionali e bisogni quotidiani dei cittadini, la difficoltà a individuare proposte realmente alternative e la stanchezza verso una campagna elettorale percepita da molti come lontana dai problemi concreti – lavoro, sanità, trasporti, ambiente. A ciò si aggiunge il clima generale di sfiducia che attraversa l’intero Paese e che, nelle realtà periferiche, tende spesso ad amplificarsi.

L’affluenza così bassa rischia inoltre di incidere sulla rappresentatività del futuro governo regionale: chi vincerà lo farà contando su un consenso numericamente ridotto rispetto al corpo elettorale complessivo. Un tema che, inevitabilmente, tornerà al centro del dibattito politico cittadino già nelle prossime ore.

Resta ora da capire se i partiti sapranno leggere questo dato non solo in chiave di risultato, ma come campanello d’allarme. Perché dietro quel 37,52% non ci sono solo numeri: ci sono le scelte mancate di migliaia di manfredoniani che hanno ritenuto inutile recarsi alle urne. Recuperare questo pezzo di città sarà la vera sfida politica dei prossimi anni, ben oltre il colore della nuova giunta regionale.