Il dato più significativo emerso dalla competizione elettorale in Puglia riguarda il comportamento dell’elettorato nelle diverse province. Il presidente di Sovranisti per l’Italia, Saverio Siorini, ha evidenziato come la forbice tra territori sia stata particolarmente marcata, con Foggia risultata la provincia più colpita dall’astensionismo e Lecce la più virtuosa. Una differenza che, secondo Siorini, non può essere letta soltanto attraverso le percentuali, ma va interpretata alla luce delle dinamiche politiche e dell’impegno profuso dai vari attori sul territorio.

Nel Salento, e in particolare nelle aree in cui i sovranisti hanno sostenuto in modo attivo la candidatura di Paolo Pagliaro, si è registrato un incremento dell’affluenza rispetto alla media regionale. Un risultato che Siorini attribuisce alla scelta del movimento di condurre una campagna elettorale capillare, visibile e radicata nelle comunità locali. «Laddove è stata presente la nostra campagna – ha dichiarato – l’astensionismo è diminuito. Parliamo di percentuali significative, soprattutto se confrontate con il dato generale dell’astensionismo in Puglia».

Una situazione opposta si è verificata invece a Foggia, definita dallo stesso Siorini «la provincia più abbandonata dalla Regione Puglia negli ultimi anni». Qui la partecipazione al voto è rimasta più bassa rispetto al resto del territorio, evidenziando un senso di distacco e sfiducia nei confronti della politica. Secondo il presidente dei sovranisti, le ragioni di questa disaffezione non risiedono soltanto nei numeri ma in un malessere più profondo, collegato alla percezione di marginalità e alla mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni regionali.

A ciò si aggiunge – sottolinea Siorini – l’atteggiamento di alcuni candidati locali, che avrebbero puntato più su una comunicazione autoreferenziale che su un reale confronto con gli elettori. «C’è chi ha pensato di ricandidarsi attraverso un semplice video, senza metterci la faccia nelle piazze e nei quartieri. Il risultato è stato che la risposta dei cittadini non è arrivata».

Le analisi attualmente disponibili si riferiscono ai dati delle ore 19, raccolti quando erano state scrutinate circa 188 sezioni sulle oltre 680 totali, un quadro quindi ancora parziale ma già indicativo di una tendenza chiara: la partecipazione cresce quando il territorio si sente coinvolto e rappresentato, mentre diminuisce dove prevalgono distacco e sfiducia.

Le dichiarazioni di Siorini si inseriscono in un contesto regionale complesso, in cui l’astensionismo continua a rappresentare uno dei principali fattori di criticità politica. La Puglia appare divisa tra aree dove la mobilitazione civica resta forte e altre in cui gli elettori preferiscono non recarsi alle urne, segnalando una distanza crescente tra cittadini e istituzioni. Per i sovranisti, il risultato del Salento rappresenta la testimonianza che una campagna elettorale attiva, diretta e radicata sul territorio può contribuire a invertire la tendenza.

L’auspicio, conclude Siorini, è che la nuova fase politica regionale possa restituire attenzione ai territori più fragili, come il foggiano, e ricostruire quel rapporto di fiducia indispensabile per riportare i cittadini al centro della vita democratica.