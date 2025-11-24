REGIONALI 2025 – SCRUTINI ITALIA – DATI IN TEMPO REALE
Prosegue lo spoglio a Manfredonia per le elezioni regionali 2025 in Puglia. Con 39 sezioni scrutinate su 59, arrivano i primi risultati significativi che delineano un quadro politico già molto indicativo, pur in attesa dei dati definitivi.
Il Partito Democratico in testa
Il Partito Democratico si conferma prima forza in città con 3477 voti, pari al 33,43%. Un risultato che consolida la presenza del centrosinistra e che riflette una forte capacità di mobilitazione dell’elettorato locale.
Buon risultato per Forza Italia
Al secondo posto si colloca Forza Italia – PPE, che ottiene 1574 voti e si attesta al 15,13%. Il dato conferma il radicamento del partito nell’area moderata e il peso della componente forzista nel panorama politico manfredoniano.
Fratelli d’Italia terza forza
Segue Fratelli d’Italia, che conquista 1192 voti con una percentuale dell’11,46%. Il partito della premier Giorgia Meloni mantiene una presenza significativa, pur non replicando le percentuali più elevate registrate in altre aree della regione.
Decaro Presidente e Movimento 5 Stelle vicini
Molto ravvicinati i risultati della lista Decaro Presidente (1129 voti – 10,85%) e del Movimento 5 Stelle (1088 voti – 10,46%). Entrambe le forze confermano un peso rilevante, contribuendo a definire un quadro politico frammentato ma dinamico.
Le altre liste
Per la Puglia: 847 voti (8,14%)
Alleanza Verdi e Sinistra: 395 voti (3,80%)
Lega – Liberali e Riformisti – UDC: 276 voti (2,65%)
Noi Moderati: 212 voti (2,04%)
Avanti Popolari con Decaro: 161 voti (1,55%)
Puglia Pacifista e Popolare: 37 voti (0,36%)
Alleanza Civica per la Puglia: 13 voti (0,12%)
Questi numeri evidenziano un voto molto distribuito, con alcune liste minori che registrano percentuali contenute ma comunque indicative della varietà dell’offerta politica.
In attesa dei dati definitivi
Con 20 sezioni ancora da scrutinare, il quadro potrebbe subire variazioni, ma la tendenza generale appare già delineata. Il PD guida con margine consistente, mentre il resto delle forze politiche si colloca in un equilibrio che potrebbe diventare decisivo nella composizione complessiva del risultato provinciale e regionale.
Nei prossimi aggiornamenti sarà possibile comprendere meglio il peso reale delle singole liste e l’impatto sulla competizione per il Consiglio Regionale.