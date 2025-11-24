Edizione n° 5895

Regionali, voti a Manfredonia:, Decaro in netto vantaggio con il 69% dei consensi

REGIONALI - DATI MANFREDONIA Regionali, voti a Manfredonia:, Decaro in netto vantaggio con il 69% dei consensi

37 sezioni scrutinate su 59

Decaro, “la guida che la Puglia merita”: il sostegno del sindaco di Manfredonia, La Marca 

ph Domenico La Marca

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

REGIONALI 2025 – SCRUTINI ITALIA – DATI IN TEMPO REALE

REGIONALI 2025 – SCRUTINI PUGLIA – DATI IN TEMPO REALE 

REGIONALI 2025 – SCRUTINI PROVINCIA FOGGIA – DATI IN TEMPO REALE

REGIONALI 2025 – SCRUTINI MANFREDONIA – DATI IN TEMPO REALE

REGIONALI 2025 – TUTTO COMUNE MANFREDONIA – PRESIDENTE – DATI IN TEMPO REALE

REGIONALI 2025 – TUTTO COMUNE MANFREDONIA – CONSIGLIO – DATI IN TEMPO REALE

Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (37 su 59), il quadro elettorale di Manfredonia inizia a delinearsi con una certa chiarezza. I dati parziali confermano un trend ormai consolidato: Antonio Decaro risulta nettamente in testa, distanziando in modo significativo gli altri candidati.

Decaro in testa con quasi il 69% dei consensi

Il candidato Antonio Decaro, sostenuto da una serie di liste civiche e politiche, ottiene 7089 voti di lista e 335 voti al presidente, raggiungendo una percentuale complessiva del 68,99%. Un risultato che, se confermato nelle restanti sezioni, segnerebbe una vittoria ampia e politicamente significativa.

La sua avanzata appare costante in tutte le sezioni già scrutinate, sintomo di un consenso radicato e trasversale.

Lobuono si attesta al 30,25%

Al secondo posto troviamo Luigi Lobuono, che raccoglie 3109 voti di lista e 102 voti al presidente, per una percentuale del 30,25%. Un distacco importante da Decaro, ma comunque un risultato consistente, che lo conferma come principale competitor in questa tornata elettorale.

Donno e Mangano fermi sotto l’1%

Molto più staccati gli altri due candidati:

Ada Donno con 54 voti di lista e 20 voti al presidente, pari allo 0,53%;

Sabino Mangano, che totalizza 24 voti di lista e 11 voti al presidente, per una percentuale dello 0,23%.

Percentuali marginali, che non incidono sul duello principale della consultazione.

Verso il verdetto finale

Quando mancano ancora 22 sezioni da scrutinare, la distanza tra Decaro e Lobuono appare tale da rendere difficile un ribaltamento. Tuttavia, il dato definitivo arriverà solo con la chiusura di tutte le urne.

Per ora, il risultato parziale racconta un Comune di Manfredonia orientato in modo chiaro verso la candidatura di Antonio Decaro, che sfiora il 69% dei consensi, con un margine che — se confermato — definirebbe una vittoria netta e politicamente significativa.

