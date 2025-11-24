Il Comune di Manfredonia liquida gli incentivi tecnici 2025 al dirigente dei Servizi sociali per le attività svolte nell’ambito del progetto SAI – Sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Lo stabilisce la determinazione n. 2153 del 12 novembre 2025, firmata dal dirigente del Settore Servizi affari generali ed alla persona, Matteo Ognissanti.

Il servizio SAI, dal valore annuo di 447.125 euro, era stato attivato con delibera di Giunta n. 209 del 21 novembre 2022 e successivamente affidato, a seguito di gara pubblica, a un soggetto gestore esterno, con decorrenza dal 1° maggio 2023 e scadenza al 31 dicembre 2025.

Contestualmente era stato costituito un gruppo di lavoro interno incaricato delle funzioni tecniche connesse alla programmazione della spesa, alle procedure di gara e alla verifica dell’esecuzione contrattuale. Per tali attività, il Comune aveva previsto un fondo di incentivazione, in applicazione dell’allora articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 e del regolamento comunale del 2018, alimentato nell’ambito del quadro economico di gara. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e delle modifiche introdotte nel 2025, la normativa consente ora di riconoscere gli incentivi anche al personale con qualifica dirigenziale, superando il precedente divieto. Una successiva legge ha chiarito che il beneficio è attribuibile anche per funzioni tecniche svolte dopo il 31 dicembre 2024 in procedimenti avviati in anni precedenti ma ancora in corso.

Alla luce di questo quadro, l’amministrazione ha ritenuto di procedere alla liquidazione della quota spettante al dirigente dei Servizi sociali, in qualità di Responsabile unico del procedimento del servizio SAI, per le attività svolte nel 2025, mentre per gli altri componenti del gruppo di lavoro si è già provveduto con atti separati.

L’importo riconosciuto a Ognissanti è pari a 1.573,88 euro, comprensivi di compenso, oneri previdenziali e IRAP, a valere sul capitolo di spesa 95282, già impegnato nel 2023 per la complessiva dotazione del fondo incentivante. Una quota del 20 per cento dell’incentivo, pari a 4.918,37 euro, è destinata al fondo per l’innovazione, come previsto dalle norme.

Nel provvedimento si precisa che le risorse utilizzate provengono dai finanziamenti del Ministero dell’Interno destinati agli obiettivi di servizio del SAI e non incidono sul piano di riequilibrio finanziario dell’ente. Si dà inoltre atto dell’assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle norme in materia di controlli interni e trasparenza.